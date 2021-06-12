Азербайджанский композитор Эмиль Шахин после четырехлетнего перерыва возвращается в творчество с громкой премьерой — опереттой «История одной любви» (Bir sevgi hekayəsi), которая создана в синтезе классической музыки и мугама, сообщает #.

Автором либретто также является Эмиль Шахин.

«Жизнь без творчества немыслима! В грандиозный проект будут приглашены такие именитые артисты, как народная артистка СССР Фидан Гасымова, народные артисты Азербайджана Хураман Гасымова, Алим Гасымов и Эльчин Азизов, заслуженная артистка Фяргана Гасымова и другие. Оперетта будет представлена в трех актах. Предстоит очень большая работа: репетиции, декорации, костюмы и т.д. После презентации проекта в Баку оперетта будет представлена на международной арене с целью дальнейшей пропаганды культурных ценностей Азербайджана», — сказал Эмиль Шахин #.

Композитор также представит на радиочартах инструментальную композицию «Odlar yurdu», песни в исполнении народных артистов Эйюба Ягуба и Бриллиант Дадашевой. Авторами слов является Mc Murad.

Эмиль Шахин родился 19 мая 1987 года в городе Баку. В 1995 году он поступил в среднюю школу имени Эльдара Мамедова. Поскольку его увлечение музыкой сформировалось еще в детстве, то, помимо школы, в те годы он был активным участником творческих кружков Сабаильского района, а также различных концертов, организованных в музыкальной школе имени Бюльбюля. Он — выпускник факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета.

Интересно, что свою первую песню «Vətən» («Родина») он написал в 11 лет. При этом впоследствии это произведение было доработано и представлено в рамках проекта с художественным руководителем и дирижером Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народным артистом Теймуром Гёокчаевым. Исполнителем стал народный артист Алим Гасымов.

Он является автором ряда хитов, среди которых «Xəyallar», «Follow may way» и другие. Его песни исполняли народные и заслуженные артисты Азербайджана. Организовывал концерты для военнослужащих в Баку, а также с участием зарубежных звезд в Баку. Руководитель продюсерского центра Emil Şahin. Лауреат ряда национальных премий в области музыкального искусства, в том числе Qrand, Seçilənlər, Nəğmə payızı, İlin bəstəkarı и других.