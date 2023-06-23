На прошлой неделе в полку стран, предлагающих оказать посреднические услуги в урегулировании российско-украинской войны, прибыло. На сей раз в числе государств, желающих внести свою лепту в решение конфликта, оказались представители африканского континента.

Отметим, что большинство стран Африки с самого начала войны в Украине заняли либо нейтральную, либо пророссийскую позицию.

Неслучайно, что когда в июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обращался по видеосвязи к Африканскому союзу, лишь единицы стран-участниц были представлены высшим руководством, многие ограничилось дипломатами не самого высокого уровня. По мнению некоторых аналитиков, это было сделано демонстративно.

И вот 16 июня делегация лидеров африканских стран (ЮАР, Египет, Республика Конго, Сенегал, Замбия, Уганда и Коморские острова) посетила Киев. После обсуждения с Зеленским африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта, на следующий день делегация направилась в Санкт-Петербург.

Как писал Reuters, план африканских стран предусматривает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.

В частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге сказал, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну.

Как видим, география стран опосредованно вовлеченных в российско-украинский конфликт расширяется. Но какова эффективность африканских стран в данном процессе, если учесть тот факт, что «тяжеловесами» в глобальном смысле слова их назвать сложно? И вообще, в более широком понимании, какова эффективность посреднических усилий остальных стран в урегулировании конфликта? Своим мнением по данным вопросам с # поделился азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По словам политолога, Россия подвергает ракетному обстрелу крупные города Украины, в том числе, и Киев в надежде как-то воспрепятствовать активному контрнаступлению украинских войск. То же самое, в принципе, делает и Украина, нанося ракетные удары и по оккупированной территории, и по территории РФ.

«Что касается переговорного трека, то все прекрасно понимают, что ни африканское посредничество, ни какое-либо другое не могут принести пользы и быть эффективным при нынешних условиях. Как Россия, так и Украина уверены в том, что у них достаточно ресурсов для полной победы.

До сих пор не произошло критического истощения ресурсов обеих сторон. И они готовятся к большим боям, чтобы достичь именно этого истощения ресурсов противника, что повлияет на переговорную позицию друг друга», — подчеркнул Фархад Мамедов.

Коснувшись роли БРИКС в данном процессе, эксперт отметил, что Российская Федерация уверена, что БРИКС некий антиамериканский символ, и ее действия не будут иметь решающего значения для африканских и других стран данной организации в их отношениях с Россией.

Продолжая тему посредничества, наш собеседник заявил, что на сегодня имеется традиционное турецкое посредничество, которое усиленно продолжается после переизбрания Реджеп Тайип Эрдогана, а также инициатива китайцев, которые воспользовались тем, что руководство Турции было занято предвыборной кампанией, и возник некий вакуум. «И если бы Эрдоган проиграл выборы, то, думаю, что Китай в несколько раз увеличил бы свою посредническую миссию. Но сегодня мы видим, что Турция отыгрывает в этом контексте, и еще поборется, в хорошем понимании этого слова, с Китаем за площадки диалога Россия-Украина, Россия-Запад», — заключил эксперт.