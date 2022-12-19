Экоактивисты на Лачинской дороге не собираются расходиться, пока не будут выполнены их требования. В то же время они открыли дорогу для гуманитарных целей.

Вот уже седьмой день они участвуют в экологической акции против незаконной эксплуатации наших ресурсов и все те же требования предъявляют к миротворческому контингенту.

Как сказал в беседе с нами председатель Общественного объединения поддержки социальных исследований, экономист Эюб Керимли, на седьмой день мирной акции он обратился к армянскому сегменту соцсетей – пользователям, которые следят за его страницей:

«Мы не бандиты и не головорезы. Мы хотим мира и мирного сосуществования с нашими армянскими гражданами. Наши требования сводятся к миру и спокойствию в регионе! На протяжении всей акции ее участники неоднократно проявляли гуманизм, пропуская грузовики с гуманитарным грузом. Армянское население Азербайджана должно уяснить, что залогом его процветания, развития и благополучия является интеграция в Азербайджан. Наш народ и Президент страны Ильхам Алиев предоставляют вам самую высокую гарантию безопасности. Вы и ваши дети будете жить намного лучше и безопаснее. Надо смотреть в будущее! Вражда и ненависть — пережитки былых времен. Все это нужно оставить и двигаться дальше».

Напомним, что участники экоакции, проходящей в Карабахском регионе Азербайджана, 19 декабря создали условия для беспрепятственного следования автомобилей Международного красного креста (МКК) из города Ханкенди в Лачинском направлении.

Как сообщают местные СМИ, с начала акции всегда создавались условия для прохождения автомобилей обеспечения российского миротворческого контингента и гражданского населения, если они обращались с такой просьбой.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Лачин в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе и защитить экосреду в регионе.

В настоящее время Лачинская дорога перекрыта представителями РМК