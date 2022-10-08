В Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат мира по дзюдо с участием сборной Азербайджана.

Как передает azerisport.com, в третий день соревнований выступили Хидаят Гейдаров, выигравший бронзу, и Рустам Оруджев (оба — 73 кг).

Гейдаров начал выступление со второго этапа, победив Абдулмалика Умаева (Бельгия). Далее он в тяжелейшем поединке выиграл у Шакрама Ахадова (Узбекистан). Схватка продолжалась в общей сложности 12 минут 36 секунд и завершилась благополучно для Хидаята, бросившего соперника на «вадза-ари». Таким образом, он прошел в четвертьфинал, в котором уступил Мануэлю Ломбардо (Италия). Гейдаров отправился в утешительный блок, где сломил сопротивление Артура Маргелидона (Канада). В схватке за бронзу он выиграл у Тохара Бутбуля (Израиль), поймав его на удержание в дополнительное время.

Оруджев также вступил в борьбу со второго раунда, но старт оказался неудачным. Он уступил иппоном Даниэлю Каргнину (Бразилия) и завершил ЧМ.

Отметим, что после трех дней ЧМ наша команда завоевала одну бронзу усилиями Хидаята Гейдарова (73 кг).