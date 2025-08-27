Азербайджанский дзюдоист Анар Гулиев (50 кг) завоевал бронзовую медаль среди юниоров на чемпионате мира, проходящем в болгарской столице Софии.

Как передает İdman.biz, в поединке за бронзовую награду Гулиев одержал победу над болгарином Цевелином Мартиновым.

Магомедали Гусиев (55 кг) также сегодня выйдет на поединок за бронзовую медаль.

Хадиджа Абдуллаева и Гюльшан Гусейнова (обе 44 кг) проиграли сначала в 1/4 финала, а затем в утешительном поединке.

Рза Халилли (50 кг) и Расул Ализаде (55 кг) потерпели поражение в 1/16 финала.

Отметим, что индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа. Смешанные командные соревнования состоятся 31 августа.