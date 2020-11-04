Азербайджанский дипломат столкнулся с армянским лобби в Париже – «Свобода слова» по-французски

Францию по праву можно считать государством-первопроходцем в сфере признания всеобщих прав человека. Французская декларация прав человека и гражданина, созданная в 1789 году, является первым официальным документом, в котором признается «свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» не только для французской нации, но и для всех граждан мира. Не лишним будет здесь напомнить, что Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 году в Париже.

Однако на протяжении последнего десятилетия мы становились свидетелями того, что в этой стране систематически попираются права человека, в частности в религиозной сфере. Так, 11 октября 2010 года во Франции вступил в силу закон, запрещающий мусульманкам носить никаб (головной убор, полностью закрывающий женское лицо). Позднее Комитет ООН по защите прав человека постановил, что действующий во Франции запрет на никаб является нарушением прав человека и свободы вероисповедания. В ООН посчитали, что этот запрет ущемляет религиозные убеждения мусульман и отчуждает их от социума. Однако до сих пор Франция игнорирует обращение ООН по пересмотру закона о запрете никаба.

Здесь также уместно напомнить про карикатурные скандалы, связанные с сатирическим журналом Charlie Hebdo. Это издание становилось предметом многочисленных скандалов из-за публикации карикатур на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на пророка Мухаммеда, часто непристойного характера. Чем это закончилось – все хорошо помнят. 7 января 2015 года братья Куаши расстреляли редакцию Charlie Hebdo, убив 12 человек, в том числе 8 сотрудников журнала. Тогда вся Франция надела черную ленточку с надписью «Я – Шарли» в знак протеста против нападений на свободу слова.

С того момента прошло пять лет, и сейчас во Франции мы уже не наблюдаем подобного рьяного отношения к свободе слова. Это можно увидеть на примере публикации 3 ноября текущего года статьи исполняющего обязанности представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Аяза Годжаева во франкоязычной версии издания Huffingtonpost.

В своей статье (https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-kak-nikogda-ranee-neobhodimo-zashhishhat-grazhdanskoe-naselenie-shkoly-i-istoricheskoe-nasledie), которую мы заметили мониторя европейские СМИ, Годжаев коснулся недавних армянских обстрелов населенных пунктов Азербайджана, в результате которых погибли гражданские лица, включая детей. Через некоторое время данная статья была удалена. Нетрудно догадаться по какой причине это было сделано. По той же причине, по какой в конце октября был снят с эфира французского телеканала «TF 1» репортаж журналистки Лицерон Будул о нагорно-карабахском конфликте.

В данном случае нельзя даже говорить о том, что руководство вышеупомянутых СМИ при удалении материалов руководствовалось объективностью. При близком ознакомлении с материалами франкоязычной версии издания Huffingtonpost, посвященным нагорно-карабахскому конфликту, мы можем заметить множество статей, написанных с проармянских позиций (https://www.huffingtonpost.fr/news/azerbaidjan/).

Помимо этого, в адрес Лицерон Будул использовались угрозы со стороны французских армян, обвиняющих ее в необъективности. Несмотря на эти нападки, власти Франции так и не прокомментировали угрозы в адрес журналистки. Хотя после нападения на редакцию Charlie Hebdo они жестко реагировали на расправу над сотрудниками этого журнала. Если власти Франции искренне ратуют за свободу слова, почему же сейчас не осуждают угрозы и давление? Более того потворствуют интересам армянского лобби, старающегося не допустить распространения в СМИ правдивой информации о нагорно-карабахском конфликте.

Странная картина получается: карикатура на Пророка Мухаммеда – проявление свободы слова, а удаление статьи азербайджанского дипломата с правдой о Карабахском конфликте — проявление чего? Выходит, что Франция больше не стоит на страже прав и свобод, хотя и гордо считает себя колыбелью европейской демократии.