21 мая 2022 года на обсуждение депутатов Милли Меджлиса был представлен новый проект статьи 179-1 Кодекса об административных проступках.

Согласно новому проекту, за участие в сборе подписей в поддержку проекта закона (постановления), подготовленного в порядке использования права законодательной инициативы и использование зарубежного финансирования, должностные лица государственных органов, муниципальных учреждений и юридических лиц будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов.

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По мнению руководителя общественной организации «Право и развитие» Хафиза Гасанова, данные изменения направлены, прежде всего, на ограничение деятельности НПО.

«Потому, что ни государственные органы, ни муниципалитеты не обладают правом законодательной инициативы. Среди юридических лиц право выступления с законодательной инициативой предоставлено неправительственным организациям. Но новые изменения фактически лишают НПО этого права. Раньше для выступления с законодательной инициативой неправительственной организации достаточно было собрать 40 тысяч подписей.

Теперь же, согласно изменениям, граждане сами должны создать инициативную группу, зарегистрировать ее в Центральной избирательной комиссии, собрать необходимое количество подписей и обратиться в Милли Меджлис с законодательной инициативой», — сказал # Хафиз Гасанов.

По словам директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, новый проект статьи 179-1 Кодекса об административных проступках также направлен против независимых юристов. «При обсуждении Милли Меджлисом той или иной законодательной инициативы ОБСЕ, ПАСЕ, международные организации заказывают нашим юридическим неправительственным организациям для проведения исследования относительно их соответствия своим нормам. Введение штрафов приведет к прекращению проведения этих исследований», — считает Мехман Алиев.