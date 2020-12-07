Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на соревнованиях по прыжкам на батуте

Подведены итоги онлайн-соревнований по прыжкам на батуте «Dutch Trampoline Open», которые были организованы в Нидерландах 19-23 ноября, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Лучший результат на соревнованиях в возрастной категории 13-14 лет показал Магсуд Махсудов. В индивидуальном соревновании по прыжкам на батуте он с результатом 95.060 балла занял первое место. Выступавший в той же возрастной категории Гусейн Аббасов занял с результатом 94.450 балла второе место.

Во взрослой возрастной категории Азербайджан представила Сельджан Махсудова. За свое выступление она получила 101.450 балла, заняв второе место. Первое и третье места заняли гимнасты из Германии.