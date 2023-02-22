Поскольку происшествие, о котором пойдет речь в данной заметке, из разряда курьезных, даже анекдотичных, то и начать хотелось бы с анекдота перестроечного периода.

Встречаются американский и русский политик в США. Американский политик привозит русского на свою виллу. Все по высшему разряду — трехэтажная, красивый интерьер, бассейн во дворе, в общем, все как надо. Русский спрашивает:

— Вот, смотри, у тебя вроде зарплата официальная невысокая, а откуда у тебя бабки на такую виллу?

— Очень просто — отвечает американец и отводит русского к окну — вот видишь мост?

— Ну

— На его строительство выделили 2 миллиона долларов, а я 500 тысяч себе забрал, а на полтора миллиона построили мост. Похуже, конечно, но все равно функционирует.

— Понятно, сказал русский и пригласил американца к себе на родину в гости.

Приехал американский политик в Россию, и повел его русский политик к себе на виллу. А там… Не вилла, а просто дворец. 6-этажный особняк, везде хрусталь, золото. Ну, американец и спрашивает:

— Русский, ну вот я своровал, виллу трехэтажную построил, но на какие шиши ты смог себе такой дворец забабахать?

— Очень просто — отвечает русский и подводит американца к окну — видишь мост?

— Какой мост?

Азербайджан, конечно не Америка и не Россия, но в нашей стране анекдот удалось сделать реальностью. Точнее, тот эпизод, в котором русский похвастался «мостом».

Так вот, такая же история и даже круче случилась на стыке Гёйгельского и Геранбойского района. И если в анекдоте моста не было изначально, то в реальной азербайджанской истории он был, но затем… исчез.

Проснувшись утром жители обоих вышеназванных районов с удивлением увидели (вернее, не увидели), что мост, соединяющий два населенных пункта, пропал.

Наверняка, часть жителей при виде такого зрелища решила, что без нечистой силы тут не обошлось. И если такие мысли появились кое у кого в голове, то ничего удивительного в этом нет. В Азербайджане даже экс-ректор вуза верит в мистику. Но вернемся к мосту.

Другая же часть граждан, более склонная к материализму, нежели иррациональным взглядам, просто сообщила о происшествии полиции.

В Гёйгёльском районном отделе полиции выяснили, что имела место кража металлической конструкции моста, соединяющего село Чайлы района с селом Йолгулулар Геранбойского района.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Шамкирского района — Илькина Кямалзаде, Хаяла Алиева, Эльгюна Мамедова и жителя Геранбойского района Шюкюра Бабаева.

Задержанные признались, что разобрали железный мост с целью его дальнейшей продажи.

Как говорится, и смех, и грех. Понятно, что воровство существовало со дня зарождения человечества, но всему же есть предел. В Азербайджане же четверо граждан доказали, что при желании и необычной фантазии можно перешагнуть и предел.

В конце 90-ых годов довольно популярным был американский иллюзионист Девид Копперфильд. Его фокусы были настолько фантастическими, что некоторые даже считали, что имеет место быть настоящее чудо. Одним из его известных номеров было исчезновение статуи Свободы на Манхеттене. Но это была всего лишь иллюзия, пусть даже и потрясающая.

А вот азербайджанские «фокусники» проделали почти такой же номер без всякого оптического обмана. И если Копперфильд по окончании номера «вернул» статую на место, то в азербайджанском варианте с мостом конструкцию на место придется возвращать не «иллюзионистам», а совсем другим людям…