Сообщения из неофициальных источников о том, что город Агдере (Мардакерт) на севере Карабаха перешел под контроль азербайджанской армии подтверждается видеокадрами, снятыми и распространенными сегодня азербайджанскими солдатами.

Что касается ситуации в Ханкенди, то, судя по кадрам, также распространенными в социальных сетях, то город производит впечатление опустевшего населенного пункта, где жизнь замерла, не функционируют службы жизнеобеспечения, не убирается мусор.

По имеющейся информации часть людей прячутся в подвалах. Другие перебрались к Ходжалинский аэропорт к базе российских миротворцев где собрались тысячи людей в надежде на эвакуацию в Армению.

На кадрах видно, как армяне демонтируют стенд с фото погибших их воинов в войне 2020 г., что также видимо связано с неизбежным переходом города под контроль азербайджанской армии. (Turan)