Вооруженные силы Украины контролируют город Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои на севере Харьковщины, на 60%.

Об этом сказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире информационного марафона. По его словам, российские захватчики осуществляют непрерывные обстрелы фактического всего приграничья, в том числе Багодуховского, Харьковского и Чугуевского районов, а также продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск.

«Только что имеем несколько прилетов управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются. Так же сегодня утром происходили боевые действия на Купянском направлении. Сегодня на отдельных участках Вооруженные силы Украины проводят свои штурмовые действия с целью улучшения позиций», — отметил Семенуха. (УНИАН)