Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие 24 часа будет вовлечен в армяно-азербайджанские переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

По его информации, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам выясняют детали вокруг обострившейся ситуации в Карабахе. Блинкен в ближайшие 24 часа, вероятно, будет вовлечен в уже ведущееся дипломатическое взаимодействие по поводу напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, утверждает агентство.