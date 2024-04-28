Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В ходе беседы были обсуждены делимитация в Тавушской области и переговоры с Азербайджаном.
Стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Брюсселе на трехсторонней встрече 5 апреля.
Отмечается, что Никол Пашинян положительно оценил процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он также заверил, что будет сделано все возможное для решения поднятых проблем.
В ходе разговора было подчеркнуто, что взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации и делимитация границы открывают путь к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.