Это был, выбираю максимально мягкое выражение, шок. В эфире ютуб-канала известного украинского информационного агентства «УНИАН», многие журналисты которого посещали Азербайджан, прозвучали откровенно антиазербайджанские заявления. Тон им задала ведущая Елена Малоховская. И начала она с использования армянского названия города Ханкенди.

Украинской журналистке несложно было бы погуглить и понять, насколько нелепо использовать армянское название для обозначения азербайджанского города. Тем более, что армяне используют в названии Ханкенди имя бывшего дашнака, а потом и большевика Степана Шаумяна. В Украине вроде бы борются с символами СССР, и потому такое поведение Елены Малоховской поражает вдвойне. Но это, увы, было только начало.

Далее она и приглашенный ею эксперт, украинский политолог армянского происхождения Олег Саакян, отбросив всякий стыд, принялись использовать слово «арцах» для обозначения Карабахского экономического региона Азербайджана. О том, что этот «арцах» не признала даже Армения, что его не было, нет и не будет, не упоминая. Да, в стране, пострадавшей от сепаратизма на Донбассе, легко и просто озвучивают нарративы карабахских сепаратистов.

При этом, Е.Малаховская решила обеспокоиться тем, «можно ли вообще физически вывести такое количество людей» из Ханкенди и «насколько качественно это происходит». Мягко говоря, неуместная озабоченность. В том числе и потому, что мы видим, что Украина не церемонится с теми, кто проживает на ее временно оккупированных территориях. По Крыму и Донбассу наносятся ежедневные удары всем, что предоставили Украине ее западные союзники.

«Что будет с теми, кто продолжит свою борьбу, кто работал в местных силовых и властных структурах? Этот вопрос о людях — номер один», — утверждает она. Серьезно?! Вроде бы журналистка не удосужилась нормально подготовиться к эфиру и узнать, что Минобороны Азербайджана в день начала анти-террористической операции выступило с заявлением, в котором говорилось, что учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, гражданское население на местах должно держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении.

Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждалось с помощью громкоговорителей и распространялись информационные листовки. Было сообщено, что организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджана и нормами международного гуманитарного права. Сообщалось, что женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема. Также укажу на то, что 21 сентября на территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи. Так вот военнослужащие азербайджанской армии немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в военный госпиталь неподалеку. Азербайджанские военные врачи прооперировали женщину. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Такая вот история, дающая ответ на вопрос, так волнующий Е.Малаховскую.

Далее слово взял О.Саакян, принявшийся рассказывать о том, что армяне Карабахского экономического региона Азербайджана имеют право на самоопределение ввиду того, что «живут на этой территории испокон». О как! То есть, как ни крути, он предлагает создать второе армянское государство на наших территориях. И это не просто провокация. Это цинизм со стороны политолога из страны, которая проливает столько крови в борьбе за восстановление своей территориальной целостности!

Хотел бы я посмотреть на то, как этот же О.Саакян заявит о праве «народа Донбасса» на самоопределение или «присоединение» к России. Особенно забавно было бы услышать такие его речи в присутствии военнослужащих ВСУ. Предположу, что ощущения от общения на эту тему будут для О.Саакяна запоминающимися на всю жизнь. Я же добавлю, что нелепой является и фраза этого политолога о том, что «ни одна сторона» не имеет права навязывать свою волю через силу». Потому, что мы видим, что Украина использует именно силу в борьбе за восстановление своей территориальной целостности.

Которую всегда поддерживал и поддерживает Азербайджан. Армения же ни разу не заявила о поддержке территориальной целостности Украины. Руководство РА не посмело даже осудить «выборы» на временно оккупированных территориях Украины. В отличие от Азербайджана. Вряд ли стоит напоминать и о том, сколь масштабной и своевременной была, есть и будет гуманитарная помощь, которую Азербайджан оказывал Украине. Тем удивительнее появление в украинском эфире такого рода передач. И комментарии от азербайджанских пользователей интернета, оставленные под видео , о котором я сейчас пишу, являются тому доказательством.