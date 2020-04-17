Азербайджанские фермеры впервые смогут получить кредиты без залога

14 апреля 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О выделении средств для улучшения предоставления микрокредитов сельхозпроизводителям в условиях пандемии коронавируса и в последующий период». В соответствии с этим распоряжением из резервного фонда Президента АР в государственном бюджете Агентству по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства выделено 30 млн. манат.

Как заявил # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли, большинство фермеров не могут воспользоваться предоставленными государством кредитами. Причина такой ситуации, как считает эксперт, в том, что Агентство по аграрному кредитованию и развитию передает полученные кредиты банкам. Именно банки и занимаются непосредственным кредитованием фермеров. А банки отказываются предоставлять фермерам кредиты без предоставления залога. Несмотря на то, что фермеры готовы заложить свой будущий урожай, банки отказываются принимать будущий урожай в качестве залога, утверждает Магеррамли, по словам которого, это вовсе не означает, что полученные банками кредиты остаются неиспользованными.

«Фермеры, которые имеют связи в верхах, с легкостью могут получить кредиты. А когда те не могут вовремя вернуть кредит, то банки предоставляют им дополнительное время», — сказал Вахид Магеррамли.

Сотрудник Агентства по аграрному кредитованию и развитию Министерства сельского хозяйства Эмиль Гахраманов опроверг обвинения Вахида Магеррамли.

По его словам, этот кредит фермеры смогут получить без всякого залога. Минсельхоз впервые осуществляет такой проект.

«Мы даже собираемся заключить с банками специальный договор, относительно предоставления фермерам без залогового кредита», — сказал # Эмиль Гахраманов.