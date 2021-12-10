Прошедший на этой неделе V Международный банковский форум раскрыл детали давно назревшего вопроса о создании в Карабахе услуг банковской сети. На такую необходимость указывал еще в октябре прошлого года председатель Центробанка Эльман Рустамов, а вернулись к этой теме год спустя.

На этот раз планы по восстановлению на наших освобожденных территориях финансово-банковской системы озвучил председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, отметивший, что для этого уже подготовлен план конкретных предложений:

«Мы совместно с Центральным банком Азербайджана решаем эти вопросы и организуем оказание услуг финансово-банковской системы через новые, инновативные платежные системы в Карабахе», — рассказал Нуриев.

По его словам, уже в ближайшие дни АБА совместно с Фондом Возрождения Карабаха планирует провести встречу, где обсудят вопросы оказания финансовых услуг и привлечения новых инвестиций на освобожденные территории. Кроме того, на повестке обсуждений будет кредитование юридических, физических лиц и компаний, оказывающих услуги в освобожденной от оккупации части страны.

Банковский сектор и финансовые услуги, безусловно важнейший инструмент рыночной экономики, заметил по этому поводу в беседе с # ученый-экономист Асиман Гулиев:

«То, что наши банки проявляют интерес к освобожденной территории страны – хороший знак, поскольку Карабахский регион возрождается, здесь реализуется и планируется множество инфраструктурных строительных объектов, а значит, работающие в этом секторе люди должны иметь доступ к эффективным банковским услугам. К тому же, уже в ближайшее время, со следующего года, начнется процесс переселения наших граждан в Восточный Зангезур. Приток людей ожидается в массу отстроенных здесь объектов».

Соответственно, население, бизнес и компании нуждаются в услугах банковского сектора, продолжил Гулиев:

«И потом в регионе появились и строятся крупные промышленные и агропарки, а ведь это тоже веское основание для организации там сферы финансовых услуг. В этом заинтересован и банковский сектор Азербайджана, который не теряя времени, готовится к выполнению своей почетной миссии. Остается пожелать удачи нашей кредитно-финансовой сфере», — подытожил ученый.

Сегодня уже очевидно, что с возвращением населения начнется бурное возрождение хозяйственной деятельности, обусловленное разработкой месторождений полезных ископаемых, возрождением сельского хозяйства, строительством жилищного фонда, развитием промышленных предприятий в освобожденной части страны. Все это невозможно представить без финансовых вливаний, кредитования, и, соответственно, появления банковской сети, считает доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли:

«Ведь развитие сельского хозяйства, того же экспорта нефтяной продукции, нуждается в финансовых средствах. Считаю, что последующий рост реальной экономики и банковской системы будет взаимообусловлен, что в целом поспособствует росту производства и кредитно-финансовой сферы. Освобождаемые от оккупантов азербайджанские земли кладезь природных ресурсов и возможностей для эволюции различных сфер экономики. Освоение этих земель будет сопровождаться ростом ВВП Азербайджана, позитивными подвижками социально-экономического характера Карабахского региона и, конечно же, поступательным прогрессом в финансовой сфере», — отметил он.

По словам собеседника, учитывая корреляцию, заключающуюся в невозможности развития реального сектора без финансового и, наоборот, эти системы нуждаются в тесном взаимодействии.