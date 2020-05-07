Азербайджанская нефть подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 6 мая составила 29,47 доллара за баррель, что на 0,07 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 28,44 доллара за баррель, что на 0,05 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 26,88 доллара за баррель, что на 0,51 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 6 мая составила 23,02 доллара за баррель, что на 0,82 доллара меньше предыдущего показателя.