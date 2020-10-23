Азербайджанская армия освободила от оккупации 2 села Ходжавенда, 5 сел Джебраила, 2 села Зангилана

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, села Доланлар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

| 2020-10-23T17:43:21+04:00 23 октября 2020, 17:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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