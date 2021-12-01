Это очень показательная информация, дающая представление о том, кто и как себя проявляет в период, когда Украина оказалась в беде. Во вторник в Харькове в Соборной мечети города по адресу ул.Ярославская 31 (бывш. Конторская) прошла церемония прощания с азербайджанским героем Украины Али Наиб Алхаслы, который погиб на Донбассе в минувшую пятницу, 26 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил от пули российского снайпера.

По инициативе Объединенной Диаспоры Азербайджанцев Украины (ОДАУ) из Баку в Харьков на церемонию прощания с Али Алхаслы приехали его мама и брат.

«26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Наиб Али», – написал он.

Родился Али в Азербайджане, жил в Харькове. Поступил в армию 2018 году и защищал вторую Родину. До армии Али был действующим спортсменом, профессионально занимался боевым искусством.

«Он был одним из многих азербайджанцев, для которых война на Донбассе, защита целостности второй Родины стали делом чести. Как известно, с момента, как Россия развязала войну на востоке Украины, немало этнических азербайджанцев пали смертью храбрых на этой необъявленной войне. Ровно также, в годы первой карабахской войны, этнические украинцы воевали и погибали за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», — написал на своей странице в Фейсбук глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

А теперь, предлагаю ознакомиться с публикацией Украинского центра аналитики и безопасности (УЦАБ). Ее авторы задаются вопросом — готово ли сегодня армянское общество воспринимать такую правду, которая может цеплять его национальную гордыню? Правду о так называемых «армянских добровольцах из Донбасса», которых Ереван тщетно ждал в самые ожесточенные дни боев в Нагорном Карабахе, которые на самом деле являются военными преступниками на смете спецслужб РФ?

В УЦАБ приводят статью «Комсомольской правды», в которой журналист Стешин откровенно манипулирует, когда пишет, что «поток армянских добровольцев в Карабах не пошел из-за того, что накануне Ереван принял закон о наемничестве». По данным УЦАБ, эти слова – почти прямое цитирование заявления так называемого «председателя союза добровольцев Донбасса», а по совместительству – генерал-майора ФСБ Александра Бородая от 20 октября прошлого года

«Ложь «Комсомольской правды» легко разоблачается. В октябре прошлого года Ереван только официально присоединился к Международной конвенции ООН 1989 года «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников» (кстати, РФ уже 30 лет отказывается от ее ратификации). И это при том, что уголовная ответственность за найм закреплена в статье 395 Уголовного кодекса (УК) Республики Армения еще в далеком 2003 году. Поэтому, не было никакого нового законотворчества, только ратификация», — пишут в УЦАБ.

Так подчеркивают, что в условиях вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, термин «наемник» на граждан Армении вообще не распространяется, ведь так выписано в УК этой страны. Также указывается, что официальный Ереван с 2014 года сквозь пальцы смотрит на собственных граждан, включая лиц с двойным гражданством Армении и РФ, а также представителей армянской диаспоры, которых массово вербует ФСБ для участия в боевых действиях на территории других стран.

«Ни одно такое лицо до сих пор не привлечено к уголовной ответственности, более того – ни один даже никогда не задерживался армянскими правоохранителями, хотя фамилии более ста из них содержатся в открытой базе сайта «Миротворец», — указывает УЦАБ. Подчеркивается, что эти наемники совершенно спокойно приезжали в Ереван, Гюмри и Ханкенди для «отдыха» после «ратного труда» в Украине, а с конца 2015 года – и в других странах.

Подчеркивается, что в период с октября 2017 по май 2019 года Служба безопасности Украины опубликовала более 20 информационных материалов о преступной деятельности внештатного подразделения российской военной разведки ППК «Вагнер» и обнародовала данные нескольких сотен наемников, в том числе и граждан в Армении.

«Да, были названы Грачян Г.Х. и Агаронян С.И., погибшие в Сирии в феврале 2018 года во время так называемого наступления «повара Путина» Евгения Пригожина. Следует упомянуть и Киракосяна Артура Александровича (Сашаевича), который является одним из подозреваемых в убийстве в Центральноафриканской республике российских журналистов О.Джемаля, А.Расторгуева и К.Радченко. За последние два года экспертами «Украинского центра аналитики и безопасности» установлены персональные данные еще десяти наемников с армянскими корнями, причастных к преступлениям ППК «Вагнер» в Украине, Сирии, Судане, Ливии и ЦАР», — говорится в тексте на сайте УЦАБ. И это — очередное доказательство того, что традиции террора чтут среди армян. А еще, это показательный контраст. На фоне того, как азербайджанец Али Алхаслы погиб за Украину, борясь с сепаратистами, армянские наемники воевали против Украины.