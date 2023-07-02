Сегодня завершаются III Европейские игры Краков-2023.

Как сообщает Apasport.az, в последний день Игр проходят финальные поединки соревнований по кикбоксингу.

Решающий поединок провел и представитель Азербайджана Фарид Агамогланов (63,5 кг). Наш спортсмен, выступавший в фулл-контакте, встретился с Дамиано Трамонтаной (Италия).

Поединок завершился победой Ф.Атамогланова со счетом 3:0. Он стал чемпионом и завоевал для нашей команды 3-ю золотую медаль.

Отметим, что наша сборная по кикбоксингу была представлена в Польше двумя спортсменами. Другой представитель нашей страны Эльшад Шахбазов (86 кг) проиграл в первом бою и выбыл из борьбы в 1/4 финала.