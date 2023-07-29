Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на XXXI Летней универсиаде в китайском городе Чэнду.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дзюдоистка Лейла Алиева (48 кг) завоевала бронзу.

Чэнду является третьим городом в Китае после Пекина и Шэньчжэня, где проводится Летняя универсиада.

Отметим, что XXXI Универсиада, запланированная на 2021 год по графику, в связи с переносом Летних Олимпийских игр «Токио-2020» на 2021 год из-за пандемии, была отсрочена на июнь 2022 года. Но в мае прошлого года Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести Универсиаду «Чэнду-2021» еще на год.

На Универсиаде «Чэнду-2021» Азербайджан представлен в 16 видах спорта 88 спортсменами в возрасте 18-27 лет из 20 высших учебных заведений. Это самая многочисленная команда Азербайджана в истории участия нашей страны в этом мультиспортивном мероприятии.