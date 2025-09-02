С 3 по 9 сентября в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, Кыргызстан) пройдет III Универсиада тюркоязычных государств.

Как передает İdman.biz, в многофункциональном спортивном турнире Азербайджан будет представлен в соревнованиях по дзюдо девятью спортсменами — семью мужчинами и двумя женщинами.

Мужскую сборную возглавит старший тренер Эльчин Исмаилов, а команду юниорок — тренер Эмрах Ахмедов.

В мужском зачете соревнований выступят Бахадир Фейзуллаев (60 кг), Нурлан Каримли (66 кг), Мехди Джафаров (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг), Джасур Ибадлы (90 кг), Али Казымамедов (100 кг), Гурбан Маммедли (свыше 100 кг).

В женском зачете выступят Кенуль Алиева (48 кг) и Судаба Агаева (70 кг).

Азербайджанские спортсмены намерены побороться за медали, а федерация пожелала им успехов на предстоящих стартах.