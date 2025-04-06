Кубок Европы среди взрослых по дзюдо, проходивший в хорватском городе Дубровник, завершился.

Как сообщает Report, второй день соревнований стал успешным для сборной Азербайджана. Дзюдоисты нашей команды завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В мужской категории до 90 кг Мурад Фатиев в финале одержал победу над серебряным призёром Олимпийских игр в Токио Эдуардом Триппелем (Германия) и стал чемпионом. В этой же категории Вугар Талыбов завоевал бронзовую медаль. Другой наш дзюдоист, Карим Аллахвердиев, в весовой категории до 81 кг стал обладателем серебра.

В женской категории до 52 кг в финале встретились две азербайджанки: Айдан Велииева заняла первое место, а Гюльтач Мамедалиева — второе. В категории до 57 кг Фидан Элизаде, выиграв все четыре встречи, добавила ещё одну золотую медаль в копилку нашей команды.

В первый день соревнований Камран Сулейманов (до 73 кг) и Нармин Эмирли (до 78 кг) завоевали бронзовые медали.

В итоге сборная Азербайджана с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями заняла первое место среди 39 стран на Кубке Европы.