Азербайджан воевал за Зангезурский коридор 24 года, но… — СТАТЬЯ ЭКС-ЗАММИНИСТРА АВТОДОРОГ Аз.ССР

Сегодня много говорится об открытии коммуникаций с Арменией, и особенно о Зангезурском коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахчываном и с дальнейшим выходом через мост в Турцию. Пока этот вопрос находится на стадии переговоров, но как нам стало известно, оказывается споры, даже можно сказать «дорожные» войны между Арменией и Азербайджаном велись даже в советское время. О деталях этой войны, которая велась между «братскими» республиками СССР, поведал нам в авторской статье Председатель комиссии Азербайджанской ССР по обоснованию строительства дороги граница Азербайджана — с. Нювади – с. Шванидзор – г. Мегри, бывший заместитель министра автодорог Азерб. ССР Маир Алекперов. # представляет своим читателям эту обширную статью в трех частях, будучи уверенным в том, что с ней в первую очередь должны внимательно ознакомиться азербайджанские, да и российские чиновники, которые занимаются нынешними переговорами по открытию Зангезурского коридора. Хотя бы для того, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли…

Часть III (Часть I, Часть II)

«Опережающие удары» от азербайджанской делегации

…Надо отметить еще один штрих в тогдашних реалиях, а именно то, что, где бы наша группа не участвовала в переговорах, в этих организациях на ведущих должностях обязательно работали представители армянской национальности, которые за редким исключением старались поддержать своих соплеменников, не вдаваясь подчас даже в суть вопроса.

Конечно, мы тоже старались нанести «опережающие удары». Первый и наисильнейший удар по предложенному армянами варианту нанес всесоюзный институт «Союздорпроект» в лице своего блестящего главного инженера Силкова Василия Романовича. Сравнивая «Южный» — наш и «Северный» — армянский варианты, «Союздорпроект» четко обосновал и подтвердил превосходство и в техническом, и в экономическом, и в погодно-климатическом отношении вариант Азербайджана.

Достаточно отметить, что наша 39 км. трасса была оценена в 55 млн. рублей со сроком продолжительности строительства 6 -7 лет, а армянская протяженностью в 69 км. в 122 млн. рублей со сроком строительства 15-16 лет и т.д. Это бескомпромиссное преимущество хотя и было несколько сглажено руководством «Главтранспроекта», тем не менее, оно сыграло свою роль, отразившись на окончательном решении госэкспертизы. Но армяне, потому и армяне, что стараются любыми путями и средствами достигнуть поставленной цели, и они стали выдвигать «обоснования» одно абсурднее другого. Это касалось то огромных площадей под субтропические культуры вдоль побережья р. Араз, то месторождений полезных ископаемых, вдоль своей трассы, в том числе золота, то необходимости строительства больших населенных пунктов с расселением в них армян-эмигрантов и т. п. и т. д. Дело дошло до того, что в Госплане СССР нам в шутку говорили, что если мы с предложением армян не согласимся, они под своей трассой обнаружат огромные запасы нефти и газа.

Не счесть количества наших встреч, переговоров, доказательств и опровержений со специалистами различных профилей, в том числе с людьми, порой не имеющими абсолютно никакого отношения к дорожно-мостовому строительству.

И вот 20 февраля Госэкспертиза Госплана СССР на специальном заседании приступила к рассмотрению итогов экспертных обоснований и заключений по вариантам строительства дороги. В зале заседания присутствовало большое количество ученых союзного масштаба действительных членов и членов корреспондентов Академии Наук СССР, руководителей причастных союзных организаций. После изложения сути рассматриваемого вопроса председательствующим академиком — председателем Госэкспертизы Воропаевым Г.В., начались прения. Мнения разделились, армянскую позицию наряду с несколькими учеными весьма рьяно защищал академик Л.Вартанов. Однако, наш вариант строительства поддержало большинство, и было принято постановление, принимающее наш и отвергающее армянский вариант строительства. Когда председательствующий огласил решение, зампред АР Мовсисян В.М. повел себя крайне агрессивно и грубо по отношению к членам и особенно к председателю. Запомнились его неоднократные выкрики: «Я знаю, кто это сделал!» Мы прекрасно понимали на кого он намекал. Он намекал на Г.А.Алиева, I-го Зам. Председателя Сов. Мин. СССР.

Дискутирующие всегда ощущали за нами незримое присутствие Гейдара Алиева

Мы также знали, что руководство Армении, включая К.Демирчяна и Ф.Сарксияна, несколько раз обращалось к Гейдару Алиевичу с просьбой оказать влияние на Азербайджан с целью принятия армянского варианта строительства дороги. Но армянские руководители каждый раз получали один и тот же ответ вроде того, что «Я сейчас занимаюсь союзными вопросами и вмешиваться в спор между двумя республиками не намерен, найдите сами общий язык». Такой ответ руководство Армении стало получать с февраля 1984 года, а до этого Г.Алиев в 1983 году сам просил К.Демирчяна и Ф.Сарксияна рассмотреть и решить положительно вопрос строительства короткой а/дороги в Нахчыван из Зангиланского района вдоль ж/дороги. По его же поручению I секретарь ЦК КП Азербайджана К.Багиров и председатель Совмина Г.Сеидов подготовили официальное письмо в адрес руководства Армении. Ответ был получен 18 января 1984 года, и он был отрицательным. Армения фактически отказала в возможности строительства дороги вдоль реки Араз. Однако, столкнувшись с нашим упорством и непреклонностью, К.Демирчян, Ф.Сарксиян и В.Мовсисян стали искать простые решения и уже сами вынуждены были просить Гейдара Алиева.

Они, конечно, понимали, кто фактически стоит за нами в этих событиях, и их обращения к Г.А.Алиеву скорее носили характер прощупывания почвы. Мы же, члены комиссии, всегда ощущали за собой мощную поддержку Г.Алиева, независимо от того, была ли она открытой или скрытой. Одно его нахождение на должности второго лица в Совете Министров СССР было достаточным условием. Наши собеседники в Москве неизменно относились к членам комиссии уважительно, предполагая большую вероятность нашего лоббирования со стороны Г.Алиева.

Дискутирующие с нами всегда ощущали, что за нами стоит Г.А.Алиев с его характерной улыбкой, и это придавало нам уверенности. Возьмем такой факт: в то время как к зампредседателя Госплана СССР по транспорту В.Е.Бирюкову на прием записывались руководители союзных республик, я мог беспрепятственно и в любой момент зайти к нему и доложить обстановку. Начальники отделов, подотделов Госплана, зам. министров союзных министерств, директора институтов и др. ответственные руководители беспрепятственно принимали и выслушивали наших специалистов. И эта поддержка в сложившейся обстановке была крайне необходима и полезна. Достаточно отметить, что только в Министерстве обороны и КГБ СССР нами были получены официальные ответы на наши обращения за подписью 22 (двадцати двух) высокопоставленных генералов вплоть до двух начальников генштаба СССР Н.Огаркова и С.Ахромеева, и Министра обороны СССР С.Соколова. События сегодняшних дней, когда Азербайджан на своей территории ведет борьбу с оголтелым армянским фашизмом, и нам, несмотря на очевидность происходящего, не удается добиться признания статуса агрессора для Армении не только у стран Запада, а даже у членов СНГ, мы еще раз убеждаемся в определяющей роли той поддержки.

«Четыре глупости» от армян и письмо министра обороны СССР

Решение «Госпэкспертизы» Госплана СССР от 20 февраля 1985 года было также проигнорировано армянами. И тогда в соответствии с поручением Председателя Совета Министров, Председатель Госплана Н.К.Байбаков направил на имя Н.Тихонова результат рассмотрения вопроса на Госэкспертизу с просьбой дать соответствующее поручения.

Президиум Совета Министров СССР, по указанию председателя Совета Министров только 5 августа 1985 года (протокол № 24) — без участия Гейдара Алиева — рассмотрел предложение Госплана СССР. Председательствующий Н.Тихонов полностью отверг все аргументы армянской стороны с их четырьмя вариантами строительства дороги. Назвав их «четырьмя глупостями» и в доказательство зачитал письмо министра обороны СССР тов. Соколова. В письме министра однозначно говорилось о необходимости строительства дороги по варианту, предложенному Азербайджаном, вдоль реки Араз и железной дороги. Тем самым в случае возникновения чрезвычайной ситуации данная рокадная дорога давала возможность соединить Иранский и Турецкий фронта. Армении поручалось в месячный срок оформить отвод земель, а подразделениям Минтрансстроя приступить к строительству. К концу 1987 года участок дороги 10,8 км до села Нюведи был построен под третью техническую категорию с асфальтобетонным покрытием и сдан в эксплуатацию. Для открытия нормального движения до Мегри и далее в Ордубад оставалось капитально отремонтировать участок Нюведи — Мегри через село Шванидзор протяженностью 28 км. Но как известно в этот период начались брожения на территории СССР. Армения, вынужденная дать согласие на строительство дороги несмотря на то, что отвела 38,5 га земель, начала чинить препятствия.

С 15 июля 1988 года решением прокуратуры Мегринского района работы по строительству дороги были приостановлены. В это же время Армения подготовила ТЭО на строительство железной дороги Варденис — Джермук и обратилось с ходатайством в Совмин Азербайджана с просьбой дать разрешение на отвод земель под железную дорогу. Основной целью ж/д являлся вывоз минеральной воды из источника Джермук. Протяженность дороги составляла 63 км, и на отрезке 10 км она проходила по территории Азербайджана. Будучи построенная, ж/д по живому резала наши основные пастбища в Кельбаджарском районе, значительно ухудшала вопросы снабжения, водопоя и в целом экологии. Нами было предложено привлечь к рассмотрению данного вопроса третью сторону и ни в коем случае не увязывать это со строительством дороги Нюведи — Мегри, однако для армян этого повода было достаточно, чтобы приостановить строительство дороги. Далее начались события с избиением и изгнанием с насиженных мест наших соплеменников. И с тех пор армянский фашизм находится на марше. Не найдя адекватного отпора со стороны международных организаций, и с молчаливого согласия сильных мира сего отцов — основателей демократии и справедливости, они бесчинствуют.

Поведение армян в вопросе Нагорного Карабаха и отношение к этому ведущих держав в том числе США, Франции, России подводит нас к неутешительному выводу: никто не хочет полностью поддержать справедливую позицию Азербайджана. Последние вояжи представителей ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО, США, Франции и т.д. и т.п. все без исключения как договорившиеся за нашей спиной пугают нас кнутом, задабривая пряником. Имея огромные барыши за счет ресурсов нашего народа, Запад фактически игнорирует наше святое право на справедливость. Если эти международные организации и Минская группа созданы для увещевания агрессора и давления на жертву агрессии, они нам не нужны. Пусть отойдут в сторону. Земля предметом торга между государствами быть не может, она не продается и не покупается, она захватывается силой оружия или сдается, подчиняясь силе другого. Третьего не дано. Это историческая аксиома, и, если эти «учителя» даже после победоносной 44-дневной войны не поняли этой элементарной истины, пусть снимут с себя мантию судей — миротворцев и отойдут в сторону. Мы сами разберемся с армянами.

Черная неблагодарность

Описанные выше события, связанные со строительством отрезка дороги по территории Зангезура в Нахчыван, доказывают преданность армян своей бредовой идее – «Великой Армении» от моря до моря. В шовинистическом угаре в 1989 году они разобрали ж/д на участке границы Азербайджанской ССР, райцентр Мегри, которая на 80% обеспечивала ж/д перевозки Армении. А когда они узнали о строительстве ж/д Карс-Ахалкалаки-Тбилиси- Баку, дошли до конгресса США дабы не дать возможности для осуществления этого проекта, одновременно предлагая унизительные для себя условия в целях задействования ж/д Карс – Гюмрю — Ереван.

Неужели они забыли о том, что тысячи км автомобильных и железных дорог, проложенных по землям Азербайджана, долгие годы обеспечивали транспортные перевозки Армении, и вместо благодарности они отплатили нам черной неблагодарностью. Из-за своей амбициозности, заносчивости и агрессивности армяне сегодня практически остаются вне любых международных проектов. Как и в предыдущие годы, после Отечественной войны они с помощью лоббистов за столом переговоров хотят узаконить официально аннексию. Я не думаю, что найдется хоть один азербайджанец в здравом уме, который может подписать документ, закрепляющий факт захвата земли агрессором. Для получения отвода 38,5 га земел на территории Армении для строительства дороги, Азербайджан, находясь с ней в составе одного государства, потратил на это 24 года, и армяне все же не дали довести строительство до конца. Необходимо сделать соответствующий вывод из исторических фактов: если мы и дальше планируем существовать как государство и нация, то на этот раз мы не должны делать какие-либо уступки агрессору. Уступка — смерти подобна.

В 1987 году я, как и в предыдущие годы, выехал со своей командой на защиту планов 1988 года. Мы остановились в гостинице «Москва», которая находилась напротив здания Госплана СССР. Вечером я со своим помощником спустился на второй этаж на ужин. Зайдя в зал, я увидел в глубине ресторана Мовсисяна В.М., который со своим спутником собирался покинуть заведение. Чтобы с ним не столкнуться, я остановился у столика официантки, и он должен был пройти в 2,5-3 метрах от меня. Вдруг он повернулся и заметил меня. Резко направился в мою сторону, схватил за руку, обнял меня и сказал: «Маир джан, ты настоящий мужчина, ты меня победил». Он тряс мне руку и повторял эти слова. Для успокоения, я сказал ему: «Победила дружба!» На что он ответил: «Ты меня не уводи, ты меня победил, мне нужны такие мужчины. Если тебе что-нибудь нужно из Армении — 100% будет выполнено, обращайся». На что я поблагодарил и ответил, что мне ничего не нужно, у меня все в порядке. Он еще раз повторил мне, что я настоящий мужчина попрощался и вышел. Мой спутник, узнав с кем я говорил, с удивлением сказал мне: «А вы говорили, что он ярый националист». Я подтвердил, но добавил «плюс очень хитрый, и умный человек». Кстати, Мовсисян В.М. спустя некоторое время стал первым секретарем ЦК КП Армении. Высказывание Мовсисяна в мой адрес были оценкой врага той титанической работы, которую мы проделали в Москве в 1982 -1985, и я, Алекперов Маир Манаф оглу, с гордостью вспоминаю все то, что мы сделали, чтобы проложить «Тюркскую Автодорогу».