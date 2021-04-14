Демирчян сказал: «Строительство по этому варианту возможно только через мой труп» — СТАТЬЯ ЭКС-ЗАММИНИСТРА АВТОДОРОГ Аз.ССР

Сегодня много говорится об открытии коммуникаций с Арменией, и особенно о Зангезурском коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахчываном и с дальнейшим выходом через мост в Турцию. Пока этот вопрос находится на стадии переговоров, но как нам стало известно, оказывается споры, даже можно сказать «дорожные» войны между Арменией и Азербайджаном велись даже в советское время. О деталях этой войны, которая велась между «братскими» республиками СССР, поведал нам в авторской статье Председатель комиссии Азербайджанской ССР по обоснованию строительства дороги граница Азербайджана — с. Нювади – с. Шванидзор – г. Мегри, бывший заместитель министра автодорог Азерб. СССР Маир Алекперов. «Зеркало» представляет своим читателям эту обширную статью в трех частях, будучи уверенным в том, что с ней в первую очередь должны внимательно ознакомится азербайджанские, да и российские чиновники, которые занимаются нынешними переговорами по открытию Зангезурского коридора. Хотя бы для того, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли…

Часть II (Часть I)

«Дорога будет строиться» — сказал Бирюков, но…

…Видя, что многолетний труд по обеспечению сквозного и удобного проезда в Нахчыван срывается, руководство республики стало принимать меры. В этих целях в апреле 1982 года в Баку был приглашен зам. председателя Госплана СССР по транспорту Бирюков В.Е., который по приезду в республику изъявил желание ознакомиться со сложившейся ситуацией на месте. Было решено выехать на границу Армении двумя автомашинами. На первой автомашине по маршруту Баку — Агдам — Ханкенди — Джабраил выехали Бирюков В.Е., председатель Госплана Азерб. ССР Аббасалиев С.К., его зам. З.А.Тагиев, а на второй машине спустя день представители заказчика, подрядчика и проектной организации. Группы встретились в Джабраильском районе в доме гостей. Я обратил внимание на усталый и какой – то очень нездоровый вид С.К. Аббасалиева.

Спустя два часа мы уже были на границе с Арменией и знакомили В.Е. Бирюкова с ситуацией на месте. «Продолжение строительства на территории Армении — это не вопрос, дорога будет строиться», — сказал Виктор Ефимович. Однако мы были уверены, что эта фраза принадлежит человеку, не знающему, каковы армяне по сути. Тем не менее протокол был составлен, и мы выехали в Баку. Дальнейшие события показали, что мы были абсолютно правы, и к продолжению строительства дороги удалось приступить почти три года спустя, после ожесточенных схваток между группами специалистов двух республик, после подключения к решению вопроса десятка министерств, ведомств, после передачи решения в Госплан СССР и вмешательства Совета министров СССР.

По дороге в Баку мне стала известна причина недомогания Аббасалиева С.К. Все случилось после «гостеприимства», устроенного в Ханкенди — Бирюкову В.Е. и другим, тогдашним секретарем обкома КПСС Геворковым А., который весь вечер наперекор фактам обвинял руководство республики, в том числе, и Аббасалиева С.К., в недостаточном уделении внимания насущным проблемам НКАО, хотя, общеизвестно, что НКАО по многим своим показателям значительно опережал практически все районы Азербайджана, да и Армении. Дело в споре доходило до площадной брани со стороны зарвавшегося секретаря. А Сабит Касумович, будучи ранимым человеком, всю ночь не спал, и с огромной долей вероятности можно предположить, что именно из-за армянского коммуниста-дашнака ему наутро стало так плохо, и по дороге в Агдаме ему была оказана врачебная помощь. Но видать стресс был настолько силен, что после возвращения в Баку через короткий промежуток времени его не стало.

Протокол о необходимости продолжения строительства дороги, составленный с участием Бирюкова В.Е., как и предполагалось нами, был проигнорирован армянами, и как выше было указано, они стали предлагать встречные варианты, в основном лишенные каких-то преимуществ.

Последний вариант, четвертый по счету, с точки зрения Армении был наиболее конкурентоспособный, и вокруг этих двух вариантов — нашего и четвертого армянского — разгорелась борьба в союзных инстанциях. Начиная с 1983 года было предпринято несколько комиссионных обследований в Мегринском районе и обсуждений в Ереване с участием ответственных представителей руководства республик. К работам в комиссиях привлекались руководители и специалисты проектных, научных организаций, Госпланов и Совмина двух республик вплоть до ответработников Госплана и Совета Министров СССР. Основным аргументом армян было то, что дорога, предлагаемая по нашему варианту к строительству, пролегает далеко от намеченных к освоению 8,0 тыс. га земель под субтропические культуры, которые в перспективе будут давать Армении ежегодную прибыль в размере 50 млн. рублей. Хотя и мы, и они прекрасно понимали, что это лишь повод для отговорки. Причина скрывалась в том, что они не хотели дать возможность соединить Нахчыван с азербайджанскими районами по кратчайшему маршруту через села, заселенные азербайджанцами — Нювади, Алдага, Астазур, Шванидзор, что в дальнейшем могло привести к нежелательным демографическим последствиям. Стремление не допустить строительство дороги вдоль р. Араз было настолько сильно в Армении, что первый секретарь ЦК Карен Демирчян (в дальнейшем расстрелянный в здании парламента Армении) на встрече с нювадинцами напрямую заявил, что, дорога не будет построена по варианту, предлагаемому Азербайджаном, а Управделами Совета Министров СССР А. Смирдюкову — тогдашнему депутату Верховного Совета СССР от Армении — Демирчян сказал буквально: «Строительство по этому варианту возможно только через мой труп».

Долгие и изнурительные переговоры в Москве

Вот в такой обстановке мы и продолжали свои, не менее настойчивые требования о строительстве автодороги вдоль железной дороги Минджевань — Мегри. Столкнувшись с упорным сопротивлением армян не отводить земли под объект, Госплан СССР подготовил на имя Председателя Совета Министров СССР Н.Тихонова служебную записку с просьбой рассмотреть и предложить решение по возникшему вопросу. Сов. Мин СССР от 20 декабря 1983 г. поручил Госплану СССР рассмотреть совместно с руководством заинтересованных республик вопрос строительства участка дороги и принять решение. Однако, на армян никакие указы, аргументы, даже демонстрация их же неоднократных согласий в прошлом на строительство не действовали, и до марта 1984 года вопрос не был сдвинут с места. 22 марта 1984 г. Госплан СССР повторно обратился с запиской в Совет Министров СССР, и 29 мая этого же года Председатель Совета Министров СССР Н.Тихонов рекомендовал Госплану СССР поручить рассмотрение вопроса Госэкспертизе Госплана — высший орган, — по рекомендации и заключению которого принимались все без исключения важнейшие хозяйственные проекты. В резолюции председателя было указано – «рассмотреть строительство участка дороги и, если возникнет необходимость, представить предложения в Совет Министров СССР». 02 января 1985 года, за N 2 был утвержден состав Государственной экспертной подкомиссии, председателем которой был назначен доктор технических наук Ушаков С.С. В состав подкомиссии из 29 человек входили ученые, инженеры, эксперты, в том числе 3 (три) академика, б (шесть) докторов наук, (девять) кандидатов наук и т.д. Кроме этого, в рабочие комиссии и группы привлекалось огромное количество специалистов различных профилей. Вплотную этим вопросом занимались Минтрансстрой, Министерство Обороны, Минсельхоз, Минводхоз, МПС, Минцветмет, большое количество представителей проектных и научных организаций и др. Непосредственно, оценкой представленных вариантов строительства дороги занимались институты: «Союздорпроект», «Главтранспроект», «Гипроводхоз», МАДИ, Институт комплексных транспортных проблем и т.д. По нашим ориентировочным подсчетам в комиссиях, подкомиссиях, группах участвовало не менее 600 человек.

Должен отметить, что уже в конце 1983 года в обеих республиках были организованы специальные группы для подготовки исходных материалов, расчетов и обоснований для своего варианта строительства и, когда тяжесть споров переместилась в Союзные инстанции, эти группы выехали в Москву и месяцами безвыездно находились там. Автор этой статьи возглавлял Азербайджанскую немногочисленную, но по-боевому настроенную группу специалистов-дорожников. Группой за 1983-1985 годы была проделана огромная работа, изнурительность и громадность которой становится очевидной сейчас в увязке с реальностью сегодняшнего дня. Армянские националисты уже в тот период вели активную подготовку к тому, что они в открытую развязали в 1988 году. Ненависть этого этноса к тюркскому народу, начиная с 1813 года, очевидна, но мы по своему простодушию никогда не предполагали, что она настолько сильна в этом фанатичном и ненормальном племени. Постоянных членов в нашей Московской группе было всего 5 человек, и мы жили в гостевом доме нашего представительства (ныне посольство Азербайджана в РФ) на улице Станиславского, однако, по первому нашему требованию в Москву из Баку направлялись специалисты по всем требуемым областям; в том числе, из «Главазмеливодстроя», Управления геологии, Управления Азерб. Жел. Дороги, «Азгинроводхоза», 4-ой армии и т.д. и т.п. Неоднократно, несмотря на загруженность, в Москву прилетал Лемберанский А.Д., Сеидов Г.Н. — Председатель и заместитель председателя Совета Министров Республики.

Между тем, после повторного поручения Н.Тихонова, обоснования строительства участка дороги нами были переданы на экспертизу в рабочие группы. «Союздорпроект», МАДИ, ИКТП, «Союзвзрывпром», «Гипроводхоз» и т.д. Излишне писать каких трудов стоило нашей группе не только доказать и аргументировать преимущества предлагаемого нами варианта, но в то же время не дать возможности противной стороне перетянуть на свою сторону не всегда объективных экспертов. В кулуарах Госплана СССР наше столкновение называли не иначе как война между Ираком и Ираном, но без крови.

Армянам дважды удалось поставить нас перед реальным поражением

Наше традиционное пренебрежение к серьезным вопросам и в этот раз чуть не сыграло роковую роль. В то время, как армянскую группу в Москве возглавлял I зам. Председателя Совета Министров Армении — Мовсисян В.М. — ярый дашнак и националист. Нашу группу поручили зам. республиканского министра а/ дорог. Делегация армян снимала половину этажа гостиницы «Москва». В их составе были несколько министров, в распоряжении имелись служебные машины и, учитывая московскую диаспору армян, наше положение было незавидным. Преимуществом нашей группы были патриотизм, хорошее знание своей специальности и уверенность в правоте.

Обсуждения шли с переменным успехом, в то же время армянам дважды почти удалось поставить нас перед реальным поражением.

В первом случае, когда к заместителю Председателя Госэкспертизы Госплана СССР Боксерману Ю.И. без предварительной консультации со мной (я беспрерывно жил в гостинце нашего представительства) вошли Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР Татлыев С.Б. и постоянный Председатель Азербайджана в Москве Гусейнов А.Д. Боксерман Ю.И. (бывший бакинец) явно был под влиянием Мовсисяна В.М. Он заверил наших руководителей, что дело уже проиграно, т.к. Минобороны СССР дало положительный отзыв на армянский вариант строительства, и нашей группе пора собирать чемоданы. Когда мне стало известно о присутствии в здании Госэкспертизы Татлиева С.Б. и Гусейнова А.Д. уже было поздно, и я перехватил их только на выходе из здания. Они стали уверять меня, что «пароход уже уплыл» и надо собираться в Баку – мы проиграли. К счастью, я через своих людей уже имел сведения о том, что армянами получено заключение 3-х полковников из 7-ой армии, о том, что строить а/ дорогу вдоль границы Ирана невозможно. Однако, этот документ еще не носил официального статуса. Кстати, Боксерман Ю.И. не знал, что нам известно о существовании этого документа, и что мы уже через 4-ую армию приняли контрмеры, и имеем на руках официальное заключение Минобороны СССР о полной поддержке нашего варианта строительства. Представитель Министерства Обороны СССР в лице генерала Третьякова Б.Н. находился в это время со мной в здании Госэкспертизы, и он зачитал нашим руководителям заключение Армии, тем самым уверения Боксермана были сведены к нулю.

Второй аналогичный случай произошел с Министерством Путей Сообщения СССР, когда мне удалось опять же через своего человека добыть заключение, составленное тремя ответственными руководителями служб. МПС СССР совместно с представителями Ереванского отделения Закавказской ж/дороги пришло к выводу, что строительство а/дороги вдоль ж/д Миндживань — Мегри не представляется возможным по техническим причинам из-за сложности рельефа, возможного обрушения полотна и частых перерывов в движении поездов, что отрицательно отразится на развитии экономики Нахчывана и Армении. Указанное заключение было составлено без участия представителей Азерб. Жел. Дороги, которой и принадлежит этот участок ж/д «Миндживань – Мегри». Ввиду того, что данное заключение должно было быть в ближайшие дни оформлено как официальное мнение МПС СССР, мы вынуждены были в кратчайший срок или изменить, или отменить его. Из Баку срочно был вызван А.Д. Лемберанский, и на следующий день 18 января 1985 г. мы уже были в кабинете 1-го зам. министра путей сообщения СССР — Савченко Г.Х. После 25-30 минут эмоционального разговора, ввиду наших неопровержимых аргументов зам. МПС сдался, и тут же была подготовлена телеграмма в Ереван Мовсисяну В.М. об отмене этого заключения и поддержке варианта, предложенного Азербайджаном…

Продолжение следует…