Команда Азербайджана по дзюдо укрепила лидерство в общем зачете турнира «Большого шлема» в Баку.

Как передает azerisport.com, после двух соревновательных дней в активе хозяев татами 5 наград: золотую медаль завоевали Балабей Агаев (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг), бронза у Карамата Гусейнова (60 кг) и Орхана Сафарова (66 кг).

На втором месте расположились Нидерланды (1-1-0), опережающие по дополнительным показателям Канаду (1-1-0).

Всего по итогам двух дней турнира медали завоевали представители 21-й страны.