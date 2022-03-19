По мнению многих экспертов, санкции, примененные западными странами в отношении России, оккупировавшей часть территории Украины, неизбежно приведут к росту стоимости российского зерна. В число стран, зависящих от поставок российского зерна, входит и Азербайджан.

Мы решили выяснить, какие меры принимают власти Азербайджана для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок российского зерна.

Как заявил # директор Центра Аграрных Исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде, потребность Азербайджана в зерне составляет около 3 с половиной млн тон, из которых 2 млн четыреста тысяч тон используется для производства продовольственных товаров.

По словам директора центра, неизвестно, какая часть зерна, используемая для производства продовольственных товаров, доставляется в Азербайджан из других стран. «Такая статистика не ведется. Но известно, что большая часть этого зерна импортируется», — сказал Фирдовси Фикретзаде.

Как сообщил директор центра, в Азербайджане производится чуть больше 2 млн тон зерна. «Остальная часть зерна импортируется. Хочу отметить, что Азербайджан делает все возможное для того, чтобы полностью покрыть свои потребности в продовольственном зерне. Власти всячески стимулируют производство зерна. Так государство компенсирует 40% производственных затрат фермеров», — сказал Фикретзаде.

Фермер из Бейлагана Алим Мамедов опроверг высказывания Фирдовски Фикретзаде, отметив, что фермеры сами несут большую часть расходов при производстве зерна.

«Государство выдает нам субсидию в 240 манатов с каждого гектара для посевных площадей пшеницы. Нам самим приходится тратить в четыре раза больше. Также выдается субсидия в 70 манатов с гектара для посевных площадей клевера. Опять же большую часть расходов покрываем мы сами», — отметил фермер из Бейлагана.

Как заявил # фермер из Хачмазского района Назим Мамедов, субсидии, выдаваемые государством, не покрывают даже малую часть расходов фермеров.

«Азербайджан сам в силе производить большую часть продовольственного зерна», — считает независимый депутат Милли Меджлиса, экономист Вахид Ахмедов. По мнению Ахмедова, для этого достаточно засеять поля в освобожденном Карабахе. «Не надо забывать, что Армения раньше получала большую часть продовольственного зерна именно из Карабаха», — отметил депутат.

По мнению Вахида Ахмедова, Азербайджан не будет испытывать дефицит продовольственного зерна. «Ведь премьер-министр страны Али Асадов заявил о том, что в Азербайджане достаточно запасов зерна», — сказал Вахид Ахмедов. Депутат также не верит в рост цен на продовольственное зерно. «Министерство экономики уже заявило, что не допустит искусственного повышения цен», — сообщил экономист.

Напомним, что 15 марта во время представления на заседании Милли Меджлиса отчета о деятельности Кабинета министров в 2021 году премьер – министр страны Али Асадов заявил о том, что в Азербайджане достаточно запасов зерна.

«Здесь были высказаны мнения о продовольственной безопасности. Это не новая проблема. Наш основной источник импортируемого зерна — Россия. Базовая цена за 1 тонну импортируемой пшеницы поднялась с 225-240 до 340 долларов. Экспортные пошлины российского правительства также были повышены с 28 до 34 долларов. Чтобы закрыть эту разницу в 2021 году, импортерам были предоставлены субсидии в размере до 75 миллионов манатов», — заявил премьер-министр.

Али Асадов отметил, что цена мешка муки весом 50 кг выросла с 26 до 36 манатов, но, несмотря на субсидии, это не конец:

«Это цифры до войны. Следует учесть процессы, происходящие в последние дни, и санкции в отношении России, основной стране-экспортере. Глава российского правительства пока разрешает экспорт. У нас достаточно запасов зерна».