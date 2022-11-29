Согласно статистике, число иностранцев, приезжающих в Азербайджан растет. Так, в прошлом месяце страну посетили 160 467 человек, что на 76% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из них больше всего граждан России (54 144), Турции (28 301), Ирана (15 257), Индии (9 372), Грузии (8 479), Пакистана (5 579) и Саудовской Аравии (4 052). Всего же, с января по октябрь Азербайджан посетили 1 323 416 человек, что на 118% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 606 253).

Далеко не все, въезжающие в страну как туристы, по факту являются таковыми. Так, приехать из России в Азербайджан многих подтолкнул российско-украинский конфликт, а не желание посмотреть на достопримечательности нашей страны. Что касается Индии и Пакистана, то в этом году поток приезжающих оттуда тоже заметно увеличился.

Некоторые пытаются использовать нашу страну в качестве транзитной для нелегальной миграции в развитые страны. Так, по сообщению Государственной пограничной службы, 21 ноября на служебной территории заставы пограничного отряда «Худат» пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной вблизи села Самурчай Хачмазского района, были задержаны 9 граждан Исламской Республики Пакистан при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении Российской Федерации. В ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны, и намеревались, нарушив государственную границу, перебраться из Азербайджана в Российскую Федерацию, а оттуда — в одну из европейских стран. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.

Глава Общественного совета при Государственной миграционной службе, эксперт по вопросам миграции Азер Аллахверанов подчеркнул, что всегда будут люди, желающие мигрировать в другую страну в поисках лучшей жизни, доходного дела. Безусловно, они выбирают страны, в которых экономика развивается, а политическая жизнь стабильна, нет турбулентных моментов.

«Азербайджан для граждан некоторых государств является привлекательной страной. Потому в последнее время, а именно с января 2022 года в Азербайджан стало приезжать больше мигрантов из Пакистана, Индии и др. Об этом говорят статистические данные. Они приезжают с двумя целями. Первая – временно обосноваться здесь, учиться, найти работу. Азербайджан интересен для трудовых мигрантов, так как экономически развивается. Если для трудовой деятельности у нас есть какие-то препятствия, то они решают выехать в третью страну, куда могут получить визу, будучи уже в Азербайджане. Иногда мигранты хотят мигрировать в третью страну при помощи международных институтов, организаций, но этот вариант очень редко когда возможен. Это можно сделать, если мигрант получил в Азербайджане статус лица, ищущего убежище или статус беженца, но не смог интегрироваться в общество. Но граждане вышеназванных стран обычно приезжают в Азербайджан по туристической визе и могут находиться на территории нашей страны в течение месяца. За это время они могут заняться поисками работы. Если им это удается, то по истечении месяца им необходимо покинуть нашу республику и въехать по новой, уже трудовой визе. Статус туриста чисто туристический», – говорит эксперт.

По словам Аллахверанова, бывает, что человек не может получить визу в желаемую страну по разным причинам, например, проблем с документами или въезд ему запрещен из-за нарушения миграционного законодательства. Некоторые мигранты пытаются попасть туда, используя нашу республику как транзитную для нелегальной миграции. Есть криминальные элементы, которые предлагают им в этом свои услуги, но подобные факты пресекаются нашей пограничной службой. Арестовываются не только те, кто пытались пересечь незаконно границу, но и те, кто оказывали им в этом посреднические услуги. Не только с нашей территории пытаются незаконно попасть в другие страны, но и из других стран – в Азербайджан.

Эксперт подчеркнул, что существует особый порядок, который регулирует транзитные переходы государственной границы.