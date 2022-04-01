«Обеспечение достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, очистка территорий от мин и восстановление являются основными приоритетами».

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в ходе выступления на международной конференции в Баку на тему деятельности гуманитарного разминирования.

По его словам, для разминирования необходимо проделать большую работу: «К сожалению, цифры показывают, что средств, выделяемых на разминирование на международном уровне, мало. Международные фонды должны внести свой вклад в это дело. Азербайджан представляет уникальную модель. Мы хотим представить модель очищенную от мин страны. Эта конференция может стать платформой для финансирования разминирования и внедрения инноваций. Мы открыты к сотрудничеству».

Помощник Президента отметил, что Азербайджан предлагает создать глобальный фонд в этой сфере.