12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время мы подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведского председательства в ОБСЕ.

Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.