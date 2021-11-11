13 ноября откроет свои двери для публики инклюзивная выставка «Незримое искусство: Расширяя границы возможного» в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Проект организован Государственным Эрмитажем и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке ювелирно-часового дома Cartier.

Выставка основана на результатах многолетних исследований в области создания реплик произведений искусства для слабовидящих людей. Таким образом, посетители музея ознакомятся с мировым культурным наследием новым, тактильным образом.

На выставке будут представлены инклюзивные фрагменты Пазырыкского ковра – древнейшего ковра в мире, сотканного в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра и хранящегося в Государственном Эрмитаже, сообщает #.

Слабовидящие люди смогут воссоздать его в своем воображении, прикоснувшись к фрагментам и почувствовав форму орнаментов.

В экспозиции представлены рельефные реплики войлочных изделий, найденных в Пазырыкском кургане, барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их «ожившие» анимированные сюжеты, рельефная модель картины Рембрандта «Автопортрет с затененными глазами» и многое другое.

Отметим, что реализация инклюзивного проекта Азербайджанского национального музея ковра во всемирно известном музее началась на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного с Государственным Эрмитажем в 2020 году.

Выставка продлится до 12 декабря 2021 года.