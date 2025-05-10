Азербайджан ожидает, что Армения выполнит свои обязательства.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Позиция Азербайджана по открытию транспортно-коммуникационных линий с западными регионами Азербайджана, с Нахчыванской Автономной Республикой — очевидна. Мы ждем, что Армения выполнит взятые на себя обязательства», — сказал министр.

«В марте завершились переговоры по тексту мирного соглашения. Однако в настоящее время у азербайджанской стороны есть определенные ожидания от Армении.

Эти ожидания связаны с исключением из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, а также упразднением Минской группы.

Ранее уже состоялся ряд контактов по делимитации. Этот процесс будет продолжен», — отметил он.

Джейхун Байрамов также прокомментировал ситуацию с минной угрозой на освобожденных территориях.

«С ноября 2020 года на освобожденных землях Азербайджана зафиксировано около 400 минных инцидентов. Около 70 человек погибли или получили серьезные ранения. Более половины этих случаев произошли в районах, по которым вообще не были предоставлены карты минных полей», — подчеркнул Дж.Байрамов.