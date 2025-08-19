Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита сообщества заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией, будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжать вводить санкции против Москвы.

В X она выступила с утверждением, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по урегулированию на Украине. По версии Каллас, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться». С этой целью европейцы «будут тренировать ВСУ» и «готовить новые санкции» против РФ, отметила она.

Общего заявления лидеров ЕС, которым обычно заканчиваются саммиты сообщества, пока не последовало.