Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Как отметили в прокуратуре, Кочарян и Саргсян привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«С февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами организовывали и проводили в организациях и учреждениях города Ханкенди собрания с участием работников — армян по национальности. Они заявляли, что Карабах принадлежит армянам и там должны жить только армяне, призывали к увольнению азербайджанцев с работы, насильственному выселению из Нагорного Карабаха, а также сжигать их дома. Эти лица были привлечены к ответственности и объявлены в розыск по соответствующим статьям Уголовного кодекса за принятие незаконных решений о провозглашении так называемой «Нагорно-Карабахской республики» и другие преступления», — сказали в прокуратуре.