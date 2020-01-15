Азербайджан обходится среднему туристу в два раза дороже Грузии

В минувшем году рекордно увеличилось количество посетивших нашу страну туристов, потративших здесь до 4,3 млрд. манатов, следует из сводок профильных государственных ведомств. На основе представленной информации специалисты сделали выводы, что наша страна для среднего туриста обходится вдвое дороже, чем посещение соседней Грузии.

По данным Государственной пограничной службы в прошлом году Азербайджан посетило 3 млн. 170 тыс. Сообщается, что расплачиваясь только банковскими картами, иностранные туристы потратили в Азербайджане 1 млрд. 260 млн. манатов. В целом же по результатам всего минувшего года гости потратили в нашей стране 4,3 млрд. манатов (2,53 млрд. долларов), следует из отчета Государственного комитета статистики.

Согласно подсчетам ученого экономиста Губада Ибадоглу, затраты одного туриста в Азербайджане оказались равны расходам двух человек, посещающих Грузию. «Средний расход одного туриста в нашей стране составляют 1357 манатов, или 798 долларов, тогда как в соседней Грузии эта сумма не превышает 447 долларов, — говорит экономист. — Примечательно, что Грузию по итогам года посетили 7,2 млн. путешественников, их общие расходы составили 3,22 млрд. долларов, а средние расходы одного туриста в соседней стране были на уровне 447 долларов».

Получается, что путешествовать в нашу страну вдвое дороже и это ослабляет региональные позиции местной сферы гостеприимства, хотя, иностранные путешественники могли бы приезжать и в нашу страну из Грузии, но они не делают этого из-за больших расходов, отметил экономист.

«Если бы Азербайджан мог привлечь хоть часть туристов, приезжающих в Грузию, это увеличило бы доходы нашей страны, — уверен Ибадоглу. — Скажем, если бы приезжающие в соседнюю страну туристы наведывались также в Азербайджан, местная сфера гостеприимства могла бы заработать вдвое больше, однако этого не происходит из-за высокой стоимости туристических услуг и более низкого уровня их качества по сравнению с тем, что они видят в Грузии. Все это стимулирует отток туристов из Азербайджана».

Экономист предложил правительству обратить внимание на возможность использования потенциала половины турпотока соседней Грузии, оптимизируя ценовую политику в сфере услуг. Пожалуй, сегодня никто не оспорит тот факт, что необоснованно высокие цены остаются основным барьером на пути развития отрасли. Это обстоятельство не только сокращает количество выбирающих азербайджанское направление иностранных граждан, но приводит к оттоку в сопредельные страны местных граждан. А ведь они могли бы отдохнуть в своей стране, если бы качество предлагаемых здесь услуг соответствовало ценам, но бюджетный отдых и Азербайджан понятия несовместимые.

Местная инфраструктура гостеприимства пока еще не рассчитана на туристов средней руки, несмотря на многократные обсуждения, в стране очень мало бюджетных отелей для путешественников, не готовых платить большие деньги за проживание. В целом же создается впечатление, что отечественный туризм – узкий бизнес, рассчитанный на состоятельных клиентов. Владельцы крупных объектов, отелей и гостиниц не желают мелочиться с туристами среднего уровня, а результат ожидаемый – даже местные граждане предпочитают отдыхать за границей, поскольку за меньшую сумму в той же Грузии и Турции они получают более высокий уровень услуг.