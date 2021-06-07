В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя азербайджанской республики при ООН Яшара Алиева в связи с начавшимися несколько месяцев назад мероприятиями и заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики «О мерах по восстановлению признанных на международном уровне границ».

В письме говорится, что после распада СССР в 1991 году и Армения, и Азербайджан обрели независимость в рамках границ бывших республик СССР в соответствии с международным правом. В подписанном 8 декабря 1991 года соглашении о создании Содружества Независимых Государств и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года все государства, подписавшие эти документы, в том числе Армения и Азербайджан, обязались уважать «неприкосновенность существующих границ». С тех пор Азербайджан неоднократно заявлял о своей приверженности этому принципу, определяющему порядок определения границ новых государств.

В письме отмечается, что Азербайджан не претендует на земли какого-либо государства, однако и пяди своей территории никому не отдаст. Азербайджан выступает за нормализацию межгосударственных отношений двух стран на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ и ожидает от Армении такой же позиции.