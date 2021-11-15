На полях проходящего в Баку 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum – IBF) между Азербайджаном и Турцией подписан ряд документов.

Oдин из них – «Дорожная карта по сотрудничеству», которую подписали председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов и руководитель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмуд Асмалы.

Протокол о намерениях по государственному и частному партнерству подписали председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев и глава Стамбульского центра передового опыта в области государственно-частного партнерства Эйюп Вурал Айдын, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписали председатель общественного объединения «Сеть молодых предпринимателей Азербайджана» Халиг Илдырымзаде и председатель Молодежной MÜSİAD Фуркан Акбал.