«Азербайджан будет зависеть от импорта медикаментов долгие годы, если не всегда»

Развитие медицинской промышленности сложно переоценить, ведь она позволяет снизить зависимость от импорта необходимых медицинских препаратов. Пандемия, как говорят специалисты, заставляет задуматься над тем, что можно и нужно сделать в этом направлении. Но сейчас мы импортируем даже самые простые медикаменты, и непохоже, что в обозримом будущем что-то в данной сфере изменится.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что как бы Азербайджан ни старался, он может производить только 0,1% товаров для медицинской отрасли. Это самое элементарное- медицинские маски, спирт, медицинская спецодежда третьей категории защиты.

«Одно время в стране собирались построить завод по производству инсулина, но эта идея встретила много противников и ее свернули. Люди с диабетом опасались, что инсулин будет выпускаться низкокачественный, что негативно повлияет на их здоровье. На самом деле, качественный инсулин сейчас выпускает только несколько развитых стран, и начинать развитие фармацевтической промышленности в нашей стране нужно явно не с такого сложного производства. Мы пока даже лекарства от головной боли не можем выпускать и закупаем их из-за рубежа», – отметил он.

Одна из основных проблем, препятствующих развитию фармацевтической промышленности, по его словам, в том, что в Азербайджане нет соответствующих специалистов для развития данной отрасли. Для этого должна быть развита фармакология, фармацевтическая инженерия.

«Мы можем лишь производить что-то простое, какие-то компоненты. Например, мы можем производить камфорный спирт, различные эфирные масла. Раньше у нас выпускали гематоген, мазь Вишневского, и сейчас это можно делать»,– считает он.

По мнению Агаева, помимо нехватки кадров, проблема еще и в том, что нам не дадут развить фарминдустрию гиганты фармацевтической промышленности Европы и Америки.

«Азербайджан – небольшой рынок, но и его никому не хочется терять. Производство медикаментов – слишком лакомый кусок, это миллиардный рынок. Некоторые развивающиеся страны, – говорит он,– успешны в развитии фармакологии, но таковых немного. В пример можно привести, пожалуй, Индию и Иран. Кстати, последний производит очень неплохие и недорогие лекарства, но с ним постоянно борются те страны, чьи интересы это затрагивает».

Финансирование фармацевтической промышленности, как считает Агаев, не такая уж большая проблема. Важно иметь технологии, а деньги на производство найдутся. Главное — кооперация, но у нас, как отмечает он, рынок разделен.

По его словам, монополистам выгоднее завозить лекарства, нежели способствовать налаживанию отечественного производства. Причем, на рынок бывает, попадают некачественные медикаменты.

«Если уж мы приобретаем лекарства за рубежом, тратим на них валюту, важно, чтобы это не были медикаменты- пустышки, от которых нет никакого толку. Это должен контролировать Минздрав и более тщательно проверять все медикаменты, ввозимые в страну. Победители тендеров на закупку тех или иных препаратов должны отвечать за их качество. Представители заказа, в данном случае Минздрава, должны проверять образцы, взятые с предприятий-изготовителей, а затем сравнивать их с тем, что поступает в страну. Если выявятся несовпадения, то предпринимателей нужно привлекать к ответственности, ведь именно они ответственны за закупку. Должна быть повышена процедура прозрачности закупок. Важно также контролировать, чтобы надписи на упаковках и инструкции к лекарствам были на азербайджанском языке»,– сказал он.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что Азербайджан будет зависеть от импорта медикаментов долгие годы, если не всегда. Основная сложность – производство молекул. У нас для этого нет научной базы. На разработку одного лекарства может уйти 5-6 лет, у нашей страны нет таких возможностей. Потому, максимум, что мы сможем производить – это аспирин.

«Даже медицинские маски, производимые в стране, обходятся дороже китайских. Нельзя заниматься самообманом, сейчас нет никаких предпосылок для развития отечественной фармацевтической индустрии. Единственное, что можно сделать – это постараться заинтересовать фармацевтические предприятия-гиганты в открытии в Азербайджане производства. Можно организовать совместные предприятия», – считает он.

По его словам, заинтересовать их получилось бы благодаря дешевой рабочей силе, ведь в Азербайджане зарплаты в разы ниже, чем в Европе и в США. Также у нашей страны есть логистические преимущества вследствие своего расположения, отсюда легче выйти на российский рынок, на рынок арабских стран, Азию. Благодаря кооперации, как считает Джафарли, мы сможем постепенно начать подготовку своих кадров в данной сфере и тогда лет через 10 есть вероятность снова, уже имея на это основания, вернуться к вопросу о собственном производстве медикаментов.