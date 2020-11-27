Азербайджан-Армения: экономические отношения только после подписания мирного соглашения

Ильхам Алиев заявил, что «уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику». А Никол Пашинян в интервью ТАСС заявил, что разблокирование транспортных связей с Баку изменит всю логику развития региона.

Отвечая на вопрос о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе, о чем говорилось в трехстороннем совместном заявлении, глава армянского правительства указал на важность этого пункта. «Я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги. Мы говорим об экономической ситуации, которая создалась в Армении, но нужно констатировать, что экономическая ситуация во всех странах региона и во всем мире не очень хорошая, и это связано с пандемией коронавируса. То есть это глобальная проблема, это региональная проблема, и, конечно же, та политическая договоренность, которая есть о разблокировании транспортных коммуникаций, это может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. И я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее», — заключил армянский премьер-министр.

То есть, фактически это разблокирование открывает путь и для восстановления экономических отношений между Азербайджаном и Арменией. Как можно оценить перспективы и потенциал такого взаимодействия? Что смогут получать наши страны друг от друга после решения всех политических разногласий? На эти вопросы # ответили известные эксперты страны.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Это очень обнадеживающий знак, когда премьер Армении положительно отзывается о перспективах нормализации межгосударственных связей между странами региона. Я все последние 30 лет неизменно пишу об огромном потенциале мира и примирения через восстановление двух- и многосторонних экономических и гуманитарных связей, прежде всего, между Азербайджаном и Арменией, между Арменией и Турцией. Подобные связи не только положительно скажутся на экономическом благополучии населения, но и начнут изменять больное общественное сознание.

Лучше поздно, чем никогда. Хотя и после кровавой войны, но отношения между Арменией и ее соседями, кажется, начинают постепенно соответствовать нормам цивилизованного мира.

Экономист Ильхам Шабан:

— Для двусторонних отношений, безусловно, необходимо подписание между Арменией и Азербайджаном мирного соглашения. Я не думаю, что официальный Баку сможет начать развивать экономические связи с Арменией, наподобие Японии и России. Дело в том, что Япония подписала акт о капитуляции и признала свое поражение. Официальный Ереван, как мы видим, на сегодня живет с реваншистскими настроениями…

Армения должна признать международно признанные территориальные границы Азербайджана, в противном случае вряд ли у нее получится развитие. Даже если у этой страны будет ж/д-сообщение через территорию Азербайджана с Россией. Официальный Баку будет жестко контролировать — какие именно грузы и только из РФ могут попасть территорию Армении.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Пока, конечно, преждевременно говорить об экономических отношениях между нашими странами – для этого еще много чего нужно сделать. В частности, Азербайджан и Армения не имеют пока дипломатических отношений, и потому понятно, что сейчас нельзя говорить о восстановлении торгово-экономических отношений в полном объеме.

Как следует из звучащих в последнее время заявлений, Южнокавказская железная дорога – дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» собирается восстанавливать и использовать участок пути через Армению до Нахчывана, равно как и свои активы в Армении, которые были вложены в железнодорожную инфраструктуру этой страны.

Это может свидетельствовать о том, что грузоперевозки товаров из РФ в Армению будут осуществляться посредством оператора — Южнокавказской железной дороги (ЮКЖД). И это не Армянская железная дорога.

Соответствующую пошлину Азербайджану за прохождение грузов по его территории будет выплачивать также ЮКЖД. Потому что эта организация является железнодорожным оператором.

Понятно, что этими путями может пользоваться и Азербайджан – отправлять свои грузы через Мегри в Нахчыван, и далее в направлении Турции. Для этого сегодня реализуется проект строительства железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван.

Думаю, ни больше – ни меньше. Все отношения Азербайджан будет строить с ОАО «Российские железные дороги», с которой у нас хорошие отношения.