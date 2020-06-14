Азербайджан активно изучает новые тренды ведения войны» — эксперт

Турецкие ударные беспилотники стали грозной силой в руках этой амбициозной страны. Можно сказать, что благодаря этим беспилотникам Турция смогла переломить ситуацию в Сирии и в Ливии в свою пользу.

Недавно турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный инженерами компании Baykar, установил новый рекорд общего налета. Об этом в своем Twitter написал технический директор компании Baykar, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар.

По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, чтоявляется рекордным показателем для турецкой авиации.

«Мы свободны и независимы в воздушном пространстве», — написал Байрактар.

В начале июня вступило в силу «Соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому Турция открывает Азербайджану кредитную линию на 200 миллионов лир, и на эти средства он может приобрести у братской страны военную технику и вооружение.

Турецкие эксперты в области безопасности и обороны заявляют, что Азербайджан будет закупать у Турции больше новых боевых систем, включая ударные и беспилотные аппараты, разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА) и ударные вертолеты «Атак».

При этом сейчас в СМИ все больше обсуждается проведение военных операций в Карабахе, причем с участием Турции. В комментарии # политолог Тофиг Аббасов сказал, что Азербайджан не рассматривает подключение какой-либо третьей страны в спор с Арменией, потому у него и так достаточно сил решить свою проблему.

«Причины затягивания этого вопроса упираются в незаконченность политического раунда, где Ереван все время тянет время для того, чтобы застолбить неизменность статус-кво. Военная техника Азербайджана на порядок сильнее армянской, и если говорить о том, что турецкие беспилотники эффективно проявили себя на севере Сирии и в Ливии, то Азербайджан впервые сам опробовал новую тактику ведения войны в апреле 2016 года», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас меняется концепция активной обороны, активного наступления, и Азербайджан активно изучает новые тренды ведения войны.

«Сегодня Азербайджан находится среди 50 ведущих стран с военным потенциалом, что говорит о том, что наша армия готова к любым испытаниям и тем более к ведению войны за освобождение своих территорий. БПЛА сейчас дают большое преимущество тем или иным странам, наша страна в этом отношении также сотрудничает и с Израилем для закупок последнего вооружения.

Стоит также добавить, что сейчас Азербайджан сам тоже работает в направлении производства этого оружия и делает ставку на свои возможности, в этом смысле нам практическая военная помощь союзников в войне в Карабахе не понадобится», — подчеркнул аналитик.

Говоря о том, что в условиях политического кризиса в Армении может ли Азербайджан начать войну, аналитик отметил, что вероятность начала войны есть всегда, потому что руководство Армении системно подрывает переговорный процесс и демонстрирует свое нежелание заниматься поиском взаимных уступок.

«Недавнее заявление главы МИД России о том, что на столе лежит поэтапное решение конфликта, вызвало неадекватную реакцию армянской стороны, что еще раз стало свидетельством того, что Ереван не настроен на мирное урегулирование и не собирается уступать азербайджанские территории. Азербайджан значительно нарастил политический багаж, и сейчас все международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана без всяких оговорок. Это дает нам дополнительный карт-бланш для того, чтобы мы смогли осуществить операцию по принуждению к миру», — сказал аналитик.

Эксперт также сказал, что все международные военные исследовательские центры уже говорили о том, что будет в случае начала военных действий.

«Если коротко, то Азербайджан сможет просто смять армянскую армию и освободить свои оккупированные территории и даже дойти до Еревана, если понадобится. В этом отношении никаких иллюзий не должно быть, в любой нежданный момент может начаться война на карабахском фронте и в этом случае у Азербайджана уже есть план, как подавить противника. Причем нужно сказать, что сейчас у Армении имеются внутриполитические проблемы, наблюдается вакуум власти, и он носит системный характер, так как в Армении не осталось политических сил, за которыми пойдут массы», — резюмировал он.