Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и приближающемуся новогоднему празднику дарит пользователям соцсетей шанс выиграть билет в любой пункт назначения, обслуживаемый перевозчиком в период с 15 января по 15 марта 2022 года.

Как сообщает #, конкурс стартовал сегодня и продлится до 30 декабря. Победитель будет выбран в прямом эфире 30 декабря в 12:00 на сайте CommentPicker.com.

Конкурс проходит в соцсетях Facebook и Instagram, а условия очень просты: пользователи должны быть подписаны на страницы авиакомпании AZAL и под публикацией о конкурсе написать название города, куда бы хотел отправиться участник конкурса.

Победитель, который будет выбран рандомным методом, получит приз – билет по указанному направлению. Среди разыгрываемых направлений – города Нахчыван, Стамбул, Москва, Дубай, Лондон, Анталия, Алматы, Минеральные Воды, Тель-Авив.

Обладатели второго и третьего мест получат от авиаперевозчика памятные подарки.

В каждой из двух социальных сетей разыгрывается 1 авиабилет. При этом участник может испытать свой шанс и в Facebook Instagram. Принять участие в конкурсе могут исключительно граждане Азербайджана.

Выигранные билеты будут действительны с 15 января по 15 марта 2022 года. Их нельзя будет обменять на другую дату или вернуть и получить за это деньги.

И еще один важный нюанс – выигрышный билет будет оформлен на имя участника, который победил в конкурсе.