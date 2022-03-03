«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.