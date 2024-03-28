Взорвались соцсети.

Парковки, парковки, парковки!

Как посмели поднять цены, что за ценообразование вообще, о, ужас — цены на привокзальной парковке!

Вы серьезно?

То, что сегодня почти в каждой семье минимум один, а зачастую уже два автомобиля — это никого не смущает?

То, что и в час пик и в вообще в любой час — утром, днём, вечером проще пройтись пешком, а на дальние расстояния лучше (поверьте, лучше!) воспользоваться метро — никого не смущает?

Почему же после объявления новых тарифов соцсети разразились многочисленными жалобами, разочарованием, обидами на всех и на все? Странная ситуация складывается.

Цены на автомобили у нас ничуть не ниже, чем в других странах. Это факт. Даже на подержанные. И Грузию здесь в пример приводить не стоит. Это исключение из правил. Да и цены там на автомобили, в том числе, уже давно не сказочные. Выходит, автомобили бакинцам по карману, а парковка нет?

Нельзя не учесть и тот факт, что сотни людей оставляли в Баку утром свои автомобили на парковке крупных гипермаркетов, используя таким образом, в личных целях то, что по сути имеет совершенно иную цель.

Ведь подобные крупные городские парковки — это не социальный проект и не бесплатная стоянка для водителей, нашедших здесь бесплатный «гараж» под открытым небом.

Расчетливых и недобросовестных водителей, пусть не быстро, но все же вычислили — в итоге теперь парковка в большинстве гипермаркетов — платная. В том числе и для тех, кто реально приехал отовариться. Благо, есть бесплатный лимит ожидания, но чтобы в в него уложиться, порой приходится делать покупки в спешке.

Аналогичная ситуация складывалась, в том числе, и на парковке у ж/д вокзала. Вот где очень точно можно было сказать: «Не пройти и не проехать»!

Нельзя не сказать и о том, какую печальную картину производил загроможденный автомобилями центр Баку. «Дышать легче стало», — тут и там слышишь от довольных пешеходов, которые, в отличие от любителей «халявы», зачастую вынуждены были добираться до нужного места минуя баррикады автомобилей, дожидавшихся своих владельцев по 7, 10, а то и более часов.

Изменились времена. И изменились они не в худшую сторону. Парковка у ж/д вокзала и, соответственно, большая площадь вокруг задышала свежим воздухом, подчеркивая уникальную архитектуру привокзального Баку.

И в то время, пока пешеходы и туристы наслаждаются неспешными прогулками по этой, несомненно, одной из красивейшей локации Баку, а дорожная инфраструктура сравнялась с мировыми стандартами, хейтеры такого порядка продолжают свое любимое дело — бесконечные жалобы-дискуссии в соцсетях на то, что у их автомобилей «отбирают» город…

Алтун Шашик, специально для #