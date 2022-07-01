Еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии в связи с ситуацией вокруг Украины, следует из данных австралийского федерального регистра, передает Интерфакс.

Согласно документу, ограничения введены в отношении олимпийской чемпионки, председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алины Кабаевой, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина и министра транспорта Виталия Савельева.

Кроме того, под санкции попали возглавляющий совет директоров ОАО «Международный морской порт «Печенга» Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин и председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин.