Армия РФ пережила тяжелые сутки из-за сокрушительных бомбардировок авиации Сил обороны и ракетных войск ВСУ: враг потерял немало техники и получил «прилет» по двум районам сосредоточения живой силы.

Согласно утренней сводке Генштаба, на фронте украинские пилоты реализовали 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Удалось «отминусовать» 14 БПЛА: два аппарата типа «Supercam», шесть типа «Орлан-10» и шесть БПЛА типа «Zala».

Со своей стороны ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, «снесли» 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов», — добавили в Генштабе. (УНИАН)