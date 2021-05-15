Минобороны: Проводятся учебные тренировки авиационных средств ВВС Азербайджана

В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты, “Байрактар”ы и другие беспилотные летательные аппараты различных типов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.
Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам.
В рамках тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

| 2021-05-15T14:19:23+04:00 15 мая 2021, 15:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss