В рамка вывода войск НАТО из Афганистана военнослужащие Североатлантического альянса оставили авиабазу Баграм, расположенную в 65 километрах к северу от Кабула. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает агентство Reuters.

Главная авиабаза НАТО, откуда в течение 20 лет после начала антитеррористической операции США в Афганистане осуществлялись многочисленные операции ВВС против талибов и других исламистских группировок, переходит под контроль местных сил безопасности.

Радикальное исламистское движение «Талибан» приветствовало вывод оставшихся американских солдат и их союзников по НАТО с военной базы Баграм. Как заявил агентству AFP официальный представитель талибов Забихулла Муджахед, полный вывод войск международной коалиции из Афганистана «откроет путь для того, чтобы афганцы могли сами решать свое будущее».