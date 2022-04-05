Члены оборонного партнерства США, Великобритании м Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в сфере разработки гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление трех стран.

«Сегодня мы также условились инициировать новое трехстороннее сотрудничество по гиперзвуковым и противогиперзвуковым средствам, средствам электронной борьбы, а также расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере оборонных инноваций», — указано в документе.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.