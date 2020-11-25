Ататюрку пришлось даже воевать с Западом за западные ценности

Есть весьма известные слова о демократии, которые приписывают Уинстону Черчиллю: демократия не самая совершенная форма правления, но лучшую человечество еще не придумало.

Обратите внимание на один очень, довольно важный момент: великий Черчилль вовсе не говорит Запад или западные страны, нет, он говорит, что ЧЕЛОВЕЧЕСТВО еще не придумало и тем самым представляет демократию, как достояние всего прогрессивного человечества.

А почему, собственно говоря, мы остановились на этом очень интересном нюансе? Дело в том, что теперь в Азербайджане демократия, но Запад и западные ценности, мягко говоря, самые непопулярные темы. Если хочешь, чтобы люди демонстративно прервали твое слово, если хочешь, чтобы они к тебе относились с открытой неприязнью, тогда говори про демократию, западные политические и экономические ценности!

Людей, в принципе, понять можно. Они 30 лет слушали европейских эмиссаров-дипломатов в надежде, что на этот раз они уж точно решать эту проблему. Но увы! То, что не смогли или, скорее всего, не захотели сделать дипломаты западных стран, азербайджанские солдаты сделали всего за полтора месяца! Но вместе того, чтобы как-то раскаиваться, оправдываться и хотя бы теперь помочь общему и успешному ходу процесса они наоборот стараются, как говорится, вставить палки в колеса!

Да, политики и дипломаты таких либеральных и постлиберальных стран, как Франция и Голландия каждый день выступают с какими –то новыми заявлениями, откровениями.

Но когда мы думали над этими нюансами, невольно вспомнили нашу древнюю и мудрую пословицу: на муллу можно обижаться, а вот на мечеть, нет!

Демократия, ее ценности, условно названные «западными», на самом деле являются достоянием всего человечества, что мы отметили чуть выше. Это, как говорится, один аспект проблемы.

С другой стороны, когда наши люди выступают против Запада, против его ценностей или образа жизни, никто не предлагает отказаться от западных автомобилей, поездов и самолетов! Никто не включает в список «вредных западных ценностей» такие технологические инноваций, как мобильные телефоны и ноутбуки!

И правильно делают. Потому что, наверное, все отдают себе отчет в том, что все это развитие и прогресс, и мы не сможем отказаться от них, объявляя их «происками дьявола-шайтана»! Размышляя над этими проблемами, я вспомнил другую деталь – на этот раз уже из политической истории братской Турции.

Основатель Турецкой Республики великий Мустафа Кемаль Ататюрк был истинным и последовательным западником. Но ему пришлось некоторое время воевать против Запада, даже быть в одном политическом лагере с коммунистической Россией.

Дело в том, что тогда западные страны хотели стереть Оттоманскую Империю с лица Земли, разделить ее территорию между собой. Ататюрку пришлось воевать с ними, чтобы спасти свою родину и, в конечном итоге, он победил.

Но он не восстановил Оттоманскую Империю, объявил ее Турецкой Республикой, создал такие демократические институты, как президентство и парламент, основал первую политическую партию в стране, дал людям права и свободы, демократическую конституцию, одним словом, направил Турцию в демократическое и западное русло.

Даже его политические противники и идеологические недруги быстро поняли, что Мустафа Кемаль Ататюрк вовсе не намерен строить новую восточноазиатскую империю или обосновать вслед за советской Россией второю деспотическую утопию – коммунистическое государство…

Возвращаясь к Азербайджану, заметим, что и наш диалог с Западом пока не получился.

Нет, конечно, они не думали разделить Азербайджан между отдельными государствами. Нет, они признали его с существующими конституционными границами, но в течение 30 лет, якобы пытаясь «решить» карабахскую проблему, эти «оплоты свободы и справедливости» почему-то постоянно забывали об этом моменте, хотя тот же принцип территориальной целостности был отражен в четырех резолюциях ООН!

В течение почти тридцати лет они не оказали на Армению ни малейшего давления, чтобы заставить ее принять мирный план урегулирования конфликта.

«Мы являемся всего лишь посредниками» — это было и остается их самым любимым девизом, хотя их теперешнее поведение не очень напоминает поведение простого посредника…

И мы, как самый «образцовый народ» верили их обещаниям. Но наступило время, когда сами взялись за оружие и освободили собственную страну – буквально за полтора месяца вернули почти все оккупированные территории и поставили перед фактом тех же западных дипломатов, которые в течение тридцати лет твердили, что эта проблема не имеет военного решения

Но все это вовсе не означает, что мы должны раз и навсегда махнуть рукой на Запад, прекратить политический и экономический диалоги. Нет, мы должны продолжать работать, создавая о себе позитивный образ, разрушая прежние негативные стереотипы.

Самое главное, мы не должны забывать тактику великого Ататюрка. Он показал, что может быть совсем другой тюркский народ и совсем другое тюркское государство. Да, он так сказал и, самое главное, сделал это. Запад объявил его народу войну. Будучи идейным западником, он вынужден был принять этот вызов, и в конечном итоге выиграл эту войну, и создал устойчивую демократическую республику западного образца на Востоке…