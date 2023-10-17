Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от США и применила дальнобойные ракеты ATACMS.»Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — отметил он в своем вечернем обращении.

США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности, пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Неизвестно, когда были предоставлены американские ракеты. Но в последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после нескольких месяцев публичных споров по поводу того, согласится ли президент Джо Байден отправить ракеты», — сообщил один из чиновников.

Российские войска знают о радиусе действия ракет, и США были обеспокоены тем, что они уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости до того, как ракеты смогут быть использованы, сказал источник.

Официальные лица США сообщили CNN, что Украина использовала систему ATACMS для нападения на аэродромы с российской авиацией в оккупированных Бердянске и Луганске.

Украинские военнослужащие запустили 18 американских ракет большой дальности ATACMS по вражеским целям во временно оккупированных российскими войсками Бердянске и Луганске. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.

Отмечается, что полученные дальнобойные ракеты от США украинские бойцы применили в ночь на 17 октября, атаковав военные самолеты и склады боеприпасов россиян на оккупированной территории Украине.

Сообщается, что это было «первое известное» применение Киевом ракет ATACMS.